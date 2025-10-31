“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben

Sowohl Markus Brandl als auch seine Ehefrau Nathalie Schott stehen für ZDF-Erfolgsserien vor der Kamera. Er für „Die Bergretter“ und sie für „Der Bergdoktor“. Nun verriet der Schauspieler, wie sie Familienleben und Drehalltag zusammen meistern.

Seit 2009 bei „Die Bergretter“ – mit Unterbrechungen Action, eine traumhafte Naturidylle und große Emotionen bilden den Grundstein für den jahrelangen Erfolg der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Seit 2009 flimmert diese bereits über die heimischen Fernsehbildschirme. Markus Brandl gehört seit den ersten Folgen in seiner Rolle als Tobias Herbrechter fest zum Cast. 2019 nahm er sich allerdings eine kurze Auszeit und nannte dafür folgenden Grund: „Das war damals eine Art Imposter-Syndrom. Ich dachte, dass das, was ich mache, nichts wert sei. Ich hatte auch eine neue Agentur, war in einem guten Alter und hatte viele Angebote, die ich vorher nie annehmen konnte. Da dachte ich: Jetzt wäre der Zeitpunkt, zu gehen“, erklärte er gegenüber t-online.

Comeback nach Anfrage der Produktion Nach seinem Ausstieg zog es ihn aber wieder zurück ans Set, als ihn die Produktion fragte, ob er sich ein Comeback vorstellen könne. Die Entscheidung zurückzukehren sei ihm leichtgefallen und er habe „keine Sekunde gezögert und zugesagt“. Deshalb ist er im Nachhinein auch froh, dass seine Rolle Tobias damals keinen Serientod gestorben ist: „Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Rolle Tobias nicht gestorben ist“. Für ihn ist die schauspielerische Tätigkeit nämlich mehr als nur ein Job und „wie ein Sechser im Lotto“. Nichtsdestotrotz geht so ein festes Engagement mit weniger Flexibilität und Spontanität im Privatleben einher. Das weiß auch Markus Brandl, der aber den Balanceakt zwischen beiden Welten gut hinzubekommen scheint.

Markus Brandl mit „Bergdoktor“ Star verheiratet Neben seinen festen Drehs hat der 50-jährige dennoch ausreichend Zeit für die Familie, insbesondere für seine zwei Söhne, die sich gerade im Teenageralter befinden: „Ich bin vielleicht sogar präsenter als andere Väter, die täglich ins Büro gehen“. Der Weg von seinem Wohnort München bis zum Set betrage lediglich etwas mehr als zwei Stunden. Ein Katzensprung, wie er verriet: „Als die Kinder noch klein waren, bin ich an jedem freien Tag nach Hause gefahren. Heute können sie sich auch mal ein Essen selbst machen“. Wichtig sei hier auch die Arbeitsteilung. Deshalb sei es optimal, dass er und seine Frau Nathalie Schott, die ebenfalls als Schauspielerin viel unterwegs ist und regelmäßig für „Der Bergdoktor“ vor der Kamera steht, so ein tolles Dreamteam seien: „Wir versuchen uns gegenseitig den Rücken freizuhalten. Es ist alles eine Frage der Organisation. Man wächst mit seinen Aufgaben“, stellt Brandl weiter fest.

Seit 20 Jahren sind die beiden bereits ein Paar, 16 davon verheiratet. Das Geheimnis ihrer großen Liebe? Es gebe keins, gesteht er: „Ich glaube, man muss sich einfach entscheiden. Und wenn beide das Gleiche wollen, dann passt es“. Dennoch schätze er so einiges an seiner Frau und kommt regelrecht ins Schwärmen: „Wir führen ein ganz normales Leben, haben viele Freunde, sind beide aktiv und reisen sehr gerne. Unsere Kinder und die Familie sind uns sehr wichtig. Wir unternehmen viel gemeinsam. Es gibt viele Dinge, die ich an ihr schätze. Sie ist auf jeden Fall sehr zuverlässig und kämpft für ihre Familie immer wie eine Löwin. Sie ist vom Sternzeichen doppelte Löwin – da wird es nie langweilig“. Familie stehe für den erfolgreichen Schauspieler ohnehin immer an erster Stelle, u.a. auch deshalb, weil er selbst nicht bei seinem leiblichen Vater aufgewachsen sei und die Zeit mit seinen Söhnen aus diesem Grund umso mehr genieße.