"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special": Promis quizzen für den guten Zweck

Es ist der lange Samstagabend, an dem sich im ZDF auch ganz viel Prominente in den Dienst der guten Sache stellen: Unterstützt wird die Show "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" unter anderem vom "Soko Wismar"-Schauspieler Dominic Boeer, von Mirjam Meinhardt, die man aus dem ZDF-"Mittagsmagazin" kennt, sowie von Raúl Richter aus der Serie "Notruf Hafenkante". Sie nehmen parallel zum eigentlichen Spielgeschehen im Studio Anrufe aus dem Fernsehpublikum entgegen. In der gesamten Sendung geht es nämlich nur um ein Ziel: möglichst viel Geld für die verdienstvolle Arbeit der Deutschen Krebshilfe einzuspielen. An die Organisation gehen nicht nur die Gewinne, die das Kandidatenteam diesmal erspielt, sondern auch möglichst viel Spenden der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special Show • 13.09.2025 • 20:15 Uhr

Wer weiß mehr als Michael "Bully" Herbig? Im Quiz selbst geht es darum, prominente Experten in ihrem jeweiligen Fach- oder Lieblingsgebiet zu schlagen: So treten die Kandidatinnen und Kandidaten unter anderem gegen Franziska van Almsick (Sport), den Regisseur und Schauspieler Michael 'Bully' Herbig (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) an. Maximal 100.000 Euro können gewonnen werden – für den guten Zweck. Besonderer Clou: Es treten drei sehr bekannte, beliebte Quizmoderatoren an – zu einer Art Gipfeltreffen. Wer wird sich wohl am besten schlagen?

Flankierend geht es in der mittlerweile fünften Krebshilfe-Sonderausgabe der Quizreihe mit Moderator Johannes B. Kerner auch um die vielfältige Arbeit der Organisation. In Gesprächen und über Einspieler-Filme stellen Kerner und seine ZDF-Mannschaft die Deutsche Krebshilfe näher vor. Gewürdigt werden unter anderem besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. Nach der dreistündigen Sendung geht es ab 23.15 Uhr im Streaming-Portal des ZDF mit "Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge" weiter. Dabei können online schlaue Menschen in Wissensduellen antreten – und ebenfalls Geld erspielen, welches dann an die Deutsche Krebshilfe fließen wird.

Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special – Sa. 13.09. – ZDF: 20.15 Uhr

