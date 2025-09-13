Home News TV-News

"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special": Promis quizzen für den guten Zweck

"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"

Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug

13.09.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Im ZDF-Quiz "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" treten Prominente gegen Experten an, um Geld für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Mit dabei sind u.a. Michael "Bully" Herbig, Franziska van Almsick und Katrin Bauerfeind. Die Sendung wird von Johannes B. Kerner moderiert.
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Johannes B. Kerner setzt sich mit seinem bewährten Quizteam für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe ein. Die Sondersendung gibt es jetzt bereits zum fünften Mal.  Fotoquelle: ZDF/Max Kohr
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Michael "Bully" Herbig kennt sich sehr gut mit Film- und Fernsehfragen aus - Ehrensache für den bayerischen Blockbuster-Garanten.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Franziska van Almsick wacht darüber, dass die Sportfragen richtig beantwortet werden.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Katrin Bauerfeind moderiert selbst auch Quizsendungen, jetzt ist sie aber als Expertin fürs Zeitgeschehen gefragt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Es ist der lange Samstagabend, an dem sich im ZDF auch ganz viel Prominente in den Dienst der guten Sache stellen: Unterstützt wird die Show "Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special" unter anderem vom "Soko Wismar"-Schauspieler Dominic Boeer, von Mirjam Meinhardt, die man aus dem ZDF-"Mittagsmagazin" kennt, sowie von Raúl Richter aus der Serie "Notruf Hafenkante". Sie nehmen parallel zum eigentlichen Spielgeschehen im Studio Anrufe aus dem Fernsehpublikum entgegen. In der gesamten Sendung geht es nämlich nur um ein Ziel: möglichst viel Geld für die verdienstvolle Arbeit der Deutschen Krebshilfe einzuspielen. An die Organisation gehen nicht nur die Gewinne, die das Kandidatenteam diesmal erspielt, sondern auch möglichst viel Spenden der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

ZDF
Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special
Show • 13.09.2025 • 20:15 Uhr

Wer weiß mehr als Michael "Bully" Herbig?

Im Quiz selbst geht es darum, prominente Experten in ihrem jeweiligen Fach- oder Lieblingsgebiet zu schlagen: So treten die Kandidatinnen und Kandidaten unter anderem gegen Franziska van Almsick (Sport), den Regisseur und Schauspieler Michael 'Bully' Herbig (Film und Fernsehen) sowie Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen) an. Maximal 100.000 Euro können gewonnen werden – für den guten Zweck. Besonderer Clou: Es treten drei sehr bekannte, beliebte Quizmoderatoren an – zu einer Art Gipfeltreffen. Wer wird sich wohl am besten schlagen?

Flankierend geht es in der mittlerweile fünften Krebshilfe-Sonderausgabe der Quizreihe mit Moderator Johannes B. Kerner auch um die vielfältige Arbeit der Organisation. In Gesprächen und über Einspieler-Filme stellen Kerner und seine ZDF-Mannschaft die Deutsche Krebshilfe näher vor. Gewürdigt werden unter anderem besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. Nach der dreistündigen Sendung geht es ab 23.15 Uhr im Streaming-Portal des ZDF mit "Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge" weiter. Dabei können online schlaue Menschen in Wissensduellen antreten – und ebenfalls Geld erspielen, welches dann an die Deutsche Krebshilfe fließen wird.

Derzeit beliebt:
>>"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land": Die Doku für Abenteurer und Naturliebhaber
>>"Perfect Addiction": Kritik zum Film von Castille Landons Bestseller-Roman
>>Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Promis ihr Geld!
>>Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"

Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special – Sa. 13.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Die Sommerpause der beliebten Quizsendung „Wer wird Millionär“ neigt sich dem Ende entgegen und schon bald flimmern neue Folgen über die Fernsehbildschirme. Doch Moderator Günther Jauch ist gehandicapt. Was ihm passiert ist und wann die neuen Folgen starten, erfahrt ihr hier.
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Als Adenauer de Gaulle den Wein stahl
"An einem Tag im September"
An einem Tag im September
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger
"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller
Neue DVD-Highlights: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
Filmneuheiten
"Elio"
Was Walter Sittler jung hält: Seine überraschende Lebensphilosophie
Großfamilienleben
Walter Sittler im Interview
Jubiläum der "Goldenen Henne" mit doppelter Premiere
"Goldene Henne"
"Goldene Henne 2025"
Der Totenwald und seine grausamen Geheimnisse
"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)"
Das Geheimnis des Totenwaldes
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Versöhnung bei den Royals? Harry und Charles mit überraschender Tea time
Britische Royals
Prinz Harry und König Charles III.
Penthouse im Nobelviertel: Das ist das neue Zuhause von Verona Pooth
Neuer Abschnitt
Franjo, Verona und Rocco Pooth beim "Let's Dance"-Finale 2025.
Beatrice Egli auf Männersuche: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus
Neuanfang
Collien Fernandes