Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Promis ihr Geld!

12.09.2025, 14.22 Uhr
von Ingo Gatzer
Einige Prominente haben es trotz hoher Einnahmen geschafft, in die finanzielle Misere zu geraten. Von Boris Becker bis Michelle: Diese Stars mussten Insolvenz anmelden und kämpfen sich zurück.
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.   Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Finanzielle Schwierigkeiten sind für die meisten Stars ein Fremdwort. Das verwundert angesichts ihrer meist hohen Einkünfte kaum. Doch einzelne Promis haben es trotz Millioneneinnahmen geschafft, ihr gesamtes Vermögen zu verlieren.

Boris Becker: Er gewann alles - und landete im Knast

25.080.956 US-Dollar. Was wie ein riesiges Vermögen klingt, war für Boris „Bobele“ Becker nur das bis zum 32. Lebensjahr erspielte Preisgeld. Dazu kamen noch gut dotierte Werbeverträge („Ich bin drin“) und mehr. Unter dem Strich soll er mehr als 100 Millionen Euro besessen haben. Umso überraschender war es, als ihn ein englisches Gericht am 21. Juni 2017 für bankrott erklärte. Becker hatte Schulden in Höhe von satten 42 Millionen britischen Pfund angehäuft und musste wegen Insolvenzvergehen sogar ins Gefängnis. Doch wie war das möglich? Eine außergewöhnliche Kombination aus luxuriösem Lebensstil, schlechten Entscheidungen und finanzieller Blauäugigkeit. So soll der Tennis-Star allein bei einem Investmentbetrug im Zusammenhang mit nigerianischen Ölquellen einen zweistelligen Millionenbetrag verloren haben. Im Dezember 2022 durfte „Bobele“ immerhin vorzeitig das Gefängnis verlassen. Zudem konnte er nach einer Einigung mit seinen Gläubigern im Mai 2024 eine Aufhebung der Bankrotterklärung erwirken.

Katy Karrenbauer: Schulden im siebenstelligen Bereich

Der Weg in den „Frauenknast“ blieb Katy Karrenbauer zwar erspart. Trotz beruflicher Erfolge musste die Schauspielerin („Hinter Gittern – Der Frauenknast“), Autorin („Das Leben ist kein Fischfurz“) und als Mezzosopran ausgebildete Sängerin jedoch Privatinsolvenz anmelden. 2009 soll sie mit bis zu 1,5 Millionen Euro verschuldet gewesen sein. Maßgeblich verantwortlich dafür war die Fehlinvestition in eine Veranstaltungshalle. Doch statt ihre Probleme zu verschweigen, machte Katy Karrenbauer sie öffentlich. 2011 nahm sie an der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Mit diesen und anderen Einnahmen schaffte sie schließlich den Weg aus der Privatinsolvenz.

Matthias Reim: „Verdammt, ich hab’ nichts“

„Verdammt, ich lieb’ Dich“: Allein diese Single von Sänger Matthias Reim aus dem Jahr 1990 verkaufte sich weltweit mehr als 2,5 Millionen Mal. Die Alben „Reim“ und „Reim 2“ erreichten außerdem die Top 10 in Deutschland. Dazu kamen Einnahmen als Komponist für Schlager-Stars wie Roy Black, Bernhard Brink oder Jürgen Drews. Und doch schaffte es Reim, rund 13 Millionen Euro Schulden anzuhäufen. Der Sänger gibt dafür seinem Manager die Schuld. Zudem konnte Reim lange Zeit nicht an seine Erfolge anknüpfen. 2007 kam er durch einen Werbespot, der seinen größten Hit parodierte („Verdammt, ich hab nichts, ich miet bei Sixt“) wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Seit April 2010 ist er – nach einem verkürzten Insolvenzverfahren – schuldenfrei. In den letzten Jahren gelangen Reim zudem wieder einige musikalische Erfolge.



Michelle: Ihre Gesundheit kostete sie ihr Vermögen

Auch Tanja Gisela Hewer musste Privatinsolvenz anmelden. Deutlich bekannter dürfte die Schlagersängerin unter ihrem Künstlernamen Michelle („Wer Liebe lebt“) sein. Angesichts ihrer mehr als 4,5 Millionen verkaufter Tonträger scheinen bei der Schlagersängerin finanzielle Schwierigkeiten in weiter Ferne zu liegen. Doch gesundheitliche Probleme warfen Michelle immer wieder zurück. So litt sie nicht nur unter schweren Depressionen und soll sogar einen Suizidversuch unternommen haben. Bei einem Konzert im Jahr 2003 hatte die Sängerin sogar einen Schlaganfall erlitten. Vier Jahre später folgte ein Schwächeanfall, der zur Absage der gesamten Konzerttour führte. Im März 2007 verkündete sie das Ende des „Projekts Michelle“ und musste mehrere Immobilien zwangsversteigern lassen. Ein Jahr später folgte die Insolvenz. Doch die Künstlerin kehrte mit erfolgreichen Alben schon bald wieder in das Showbusiness zurück. Für 2026 plant sie eine große Abschiedstournee.

