Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland

RTL-Reporter Burkhard Kress ist mit seiner ganz persönlichen Reportage „Extra Spezial: Krebs – warum meine Diagnose Ihr Leben ändern kann“ für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Moderation / Einzelleistung Information“ ausgezeichnet worden.

Sieben Jahre lang litt Burkhard Kress' Sohn, bis jede Hilfe zu spät kam In der Sendung dokumentiert Kress, wie er den Tod seines Sohnes Damian durch eine seltene Form von Magenkrebs, seine eigene Krebsdiagnose und die darauffolgende Magenentfernung verarbeitet. Damian litt bereits seit 2015 unter massiven Bauchschmerzen, die von Ärzten zunächst als Reizdarm, Gastritis oder Laktoseintoleranz gedeutet wurden.

Erst Ende 2022 brachte eine Bauchspiegelung die schockierende Wahrheit ans Licht: „Diffuser Magenkrebs mit Siegelringzellen, und zwar unheilbar“, wie es TV-Spielfilm berichtete. Damian verstarb im Jahr 2023. Bluewin berichtete, dass eine genetische Untersuchung ergab, dass er eine Mutation im Gen CDH1 trug. Eine Mutation, die auch bei Burkhard Kress und seiner Tochter nachgewiesen wurde.

Magenentfernung bei Burkhard Kress und seine Tochter Kress ließ sich daraufhin untersuchen, und bei einer Magenspiegelung mit Biopsien wurden in seinem Magen ebenfalls bösartige Zellen entdeckt. Am 23. Januar 2024 entschied er sich für eine Totaloperation im Evangelischen Klinikum Essen-Mitte unter Leitung von Prof. Martin K. Walz. In dem entfernten Organ fanden die Ärzte mindestens sieben beginnende Karzinome. Einer der Mediziner erklärte ihm anschließend: „Ich kann Ihnen nur sagen: Sie sind rechtzeitig gekommen.“

Auch seine Tochter entschloss sich vorsorglich zur Magenentfernung und lebt heute ebenso wie er krebsfrei. Das Leben ohne Magen verlangt allerdings eine umfassende Umstellung: Kress muss nun viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, Enzyme einnehmen und auf die Verträglichkeit verschiedener Lebensmittel achten. Dennoch betont er gegenüber TV-Spielfilm: „Ich fühle mich komplett fit.“

Persönliche Betroffenheit in preisgekrönter, eindringlicher Reportage In Interviews sprach Kress offen darüber, wie sehr ihn die Erkrankung seines Sohnes geprägt hat. „Ich wünschte, die Krankheit wäre zuerst bei mir ausgebrochen und ich hätte so meinen Sohn warnen und retten können“, sagte er rückblickend der Gala.

Genau diese persönliche Betroffenheit macht die preisgekrönte Reportage so eindringlich: Sie zeigt nicht nur den individuellen Schicksalsschlag, sondern klärt zugleich über genetische Risiken, die Bedeutung frühzeitiger Vorsorgeuntersuchungen und den aktuellen Stand der Medizin auf. Am 12. August 2024 wurde das „Extra Spezial“ ausgestrahlt, das Kress auf seiner medizinischen Reise von der Diagnose über die Operation bis zur Rehabilitation begleitet.

Bei der Preisverleihung in Köln zeigte sich der Journalist sichtlich bewegt. „Was für ein tolles Abschiedsgeschenk, genau fünf Tage nach der Ausstrahlung bin ich nämlich in Rente gegangen“, sagte er. Und ergänzte: „Natürlich ist dieser Preis irgendwo auch bittersweet, aber ich bin sehr, sehr glücklich.“