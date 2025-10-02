Home News Star-News

Amira Aly privat: Das neue Zuhause der Moderatorin!

02.10.2025, 08.10 Uhr
Amira Aly und Christian Düren haben sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Alle weiteren Details erfährst du hier.
Amira Aly hat im Podcast von Barbara Schöneberger eine emotionale Geschichte rund um ihren Vater erzählt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter

Endlich ankommen! Für Amira Aly (33) und ihren Partner Christian Düren (35) ging ein großer Traum in Erfüllung. In Köln haben die beiden ein eigenes Haus gebaut und sind nun gemeinsam mit Amiras Söhnen (5 und 6) eingezogen. Am Rande des "About You Fashion Balls" sprach sie mit "Gala" über die turbulenten Monate.

Der Umzug im Sommer brachte die Moderatorin an ihre Grenzen. Die Woche sei "die stressigste Woche seit langer, langer Zeit" gewesen. Bei 35 Grad habe sie kaum Hilfe aus dem Freundeskreis gehabt, dazu musste sie ohne Führerschein auskommen. Weil sie zu schnell gefahren war, hatte sie ihn abgeben müssen. So legte sie die Strecken zwischen altem und neuem Haus mehrmals täglich zu Fuß zurück.

Weihnachten kann beginnen

Inzwischen fühlt sich die Familie angekommen. Zwar fehlen noch ein paar Möbel, doch das neue Öko-Fertighaus entspricht genau Amiras Vorstellungen. "Es fühlt sich sehr nach Zuhause schon an", schwärmt sie. Auch ihre Kinder genießen das Leben im neuen Haus, hier haben sie nun genug den Platz zum Aufwachsen.

Natürlich können sie es sich hier auch in der Weihnachtszeit gemütlich machen. Amira hört nach eigenen Worten bereits jetzt Weihnachtsmusik. Als Fan des Fests der Liebe hat sie sogar einen eigenen Shop eröffnet. Unter dem Namen "Amiras Zauber" verkauft sie Dekokissen, Christbaumkugeln und vieles mehr. Nach den anstrengenden Monaten dürfte es bei der Familie Aly-Düren also nicht unbedingt ruhiger werden.




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

