Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"

19.09.2025, 12.45 Uhr
Sarah Engels nimmt ihre nächste große Herausforderung an. Im Showgeschäft ist sie zwar schon weit herumgekommen, doch vor dieser Aufgabe hat sie gehörig Respekt: "Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders."
Moulin Rouge - Das Musical
Sarah Engels freut sich auf ihre erste Musical-Rolle in der Kölner "Moulin Rouge"-Inszenierung.  Fotoquelle: Basti Sevastos
Sarah Engels
Sarah Engels wurde einst bei DSDS bekannt. Jetzt steht ein neuer Karriereschritt für sie an.  Fotoquelle: 2024 Jakubaszek/Getty Images

Eine Castingshow hat sie erfolgreich hinter sich gebracht, verschiedene Album-Releases und sogar ihr Schauspieldebüt beim ZDF-"Traumschiff". Jetzt steht für Sarah Engels ein neuer großer Karriere-Schritt an. Und vor dem hat die DSDS-Zweitpatzierte von 2011 mächtig Respekt.

Wie nun bekannt wurde, betritt Sarah Engels in Kürze die Musicalbühne. Ab 13. November ist die 32-Jährige gebürtige Kölnerin an 15 ausgewählten Terminen in der Hauptrolle der Satine in "Moulin Rouge! Das Musical" zu sehen. Die Proben für das im Kölner Musical Dome unweit des Doms aufgeführte Stück sind bereits gestartet.

Sarah Engels: "Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders"

"Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Rolle und auch dem gesamten Musicalgenre", lässt die neue Hauptdarstellerin in einer Stellungnahme wissen. "Natürlich liebe ich es auf der Bühne zu stehen und bin im Gesang zu Hause, aber als Satine werde ich jetzt im Schauspiel und Tanz mindestens genauso gefordert", weiß die Ex-Frau von Sänger Pietro Lombardi. Die Vorfreude sei trotz der Herausforderung groß: "Es ist wirklich meine absolute Traumrolle und jeder neue Probentag bringt wieder neuen Input."

Die Kölner Inszenierung fußt lose auf dem Kino-Hit "Moulin Rouge" von Baz Luhrmann aus dem Jahr 2001. Die Hauptrollen spielten Nicole Kidman und Ewan McGregor. Seit 2019 gibt es eine preisgekürte Broadway-Adaption. Die deutschsprachige Inszenierung ist seit November 2022 live in Köln zu erleben – mit Hits unter anderem von Beyoncé, Lady Gaga und Adele.



Sarah Lombardi ist nicht die erste Ex-Teilnehmerin bei "Deutschland sucht den Superstar", die es auf die Musicalbühne verschlägt. Die wohl größten Erfolge feierte Alexander Klaws, Gewinner der allerersten DSDS-Staffel, unter anderem in Hamburg in der "Tarzan"-Hauptrolle. Ob sich Sarah Engels bei ihm Tipps abholt, ist nicht bekannt. Die anstehenden Proben nimmt sie in jedem Fall ernst: "Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders", erklärte die Sängerin.

Die "Moulin Rouge"-Aufführungen mit Sarah Engels

  • Donnerstag, 13. November, 19.30 Uhr
  • Freitag, 14. November, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 16. November, 19.30 Uhr
  • Mittwoch, 19. November, 19.30 Uhr
  • Donnerstag, 20. November, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 30. November, 19.30 Uhr
  • Mittwoch, 3. Dezember, 19.00 Uhr
  • Sonntag, 7. Dezember, 19.30 Uhr
  • Dienstag, 16. Dezember, 19.00 Uhr
  • Mittwoch, 17. Dezember, 19.30 Uhr
  • Samstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Dezember, 14.30 Uhr
  • Freitag, 9. Januar 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 11. Januar 2026, 14.30 Uhr
  • Sonntag, 18. Januar 2026, 19.30 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
