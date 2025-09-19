Home News Star-News

Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!

Tournee-Start

19.09.2025, 11.00 Uhr
Dieter Bohlen, bekannt als "Pop-Titan" und DSDS-Jury-Chef, startet seine "Jetzt oder Nie"-Tournee mit neun Konzerten in Topform. Nach intensiven Trainingseinheiten auf Mallorca fühlt er sich fit. Der 71-Jährige verspricht ungeschminkte Eindrücke und Live-Erlebnisse ohne Playback.
Dieter Bohlen
Dieter Bohlen freut sich auf seine bevorstehende Tournee.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kerstin Joensson

"Alle sagen, dass ich dünn aussehen würde": Dieter Bohlen hat sich vor seinem Tournee-Auftakt in Form gebracht. Allerdings glaubt der DSDS-Juror nicht, dass sein neues Leichtgewicht von Dauer sein wird.

"Jetzt oder Nie" – der Titel von Dieter Bohlens anstehender Konzert-Tournee gleicht einer Ansage. Neun Konzerte hat sich der "Pop-Titan" vorgenommen. Sie führen den DSDS-Jury-Chef unter anderem nach Leipzig, Dresden und Berlin. Vor dem Pensum scheint der 71-Jährige Respekt zu haben. Zumindest hat er sich körperlich vor dem Tourneeauftakt am 26. September in Hamburg in Schuss gebracht – und zwar mit Tennis auf Mallorca!

"Ich habe wirklich 50 Tage lang jeden Tag zwei bis drei Stunden trainiert", bestätigte Bohlen gegenüber "Bild". Das Resultat sei, "dass ich jetzt ein bisschen besser Tennis spiele und fünf Kilo abgenommen habe". Bohlen verglich die Sporteinheiten mit einer Kur: "Ich fühle mich fit. Außer, dass jetzt alle sagen, dass ich dünn aussehen würde." Das aber werde wohl nicht von Dauer sein: "Das esse ich mir wieder drauf", sagte der Musikproduzent.

Bohlen kann sich "Cheri, Cheri Lady"-Text noch immer nicht merken

Für Fans des Ex-Modern-Talking-Stars könnte die anstehende Tour unter Umständen die letzte Gelegenheit sein, Bohlen live auf der Bühne zu erleben. "Ich weiß nicht, wie lange ich das überhaupt noch mache", deutete der Musiker an. Dennoch sei die Vorfreude groß: "Ich muss einfach raus", bekannte Bohlen. Es sei "wie im Fußball: Du kannst ein Spiel im Fernsehen angucken. Aber das Feeling im Stadion ist ein ganz anderes. Für die Fans und für mich."



Dem Publikum versprach Bohlen, der demnächst auch mit einer neuen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel bei RTL zu sehen sein wird, ungeschminkte Eindrücke: "Ich stelle mich in der Mitte der Halle ganz alleine mit der Gitarre auf die Bühne. Damit die Leute mal sehen, dass bei mir wirklich alles absolut echt ist. Kein Playback oder so." Zugleich räumte er im "Bild"-Gespräch ein: "Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile des Textes. Ich muss mir 'Cheri, Cheri Lady' auch nach 40 Jahren immer noch angucken."

Der Termine der "Jetzt oder nie"-Tour

  • 26.09.2025: Hamburg, Sporthalle
  • 27.09.2025: Leipzig, Haus Auensee
  • 01.10.2025: Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle
  • 05.10.2025: Essen, Grugahalle
  • 06.10.2025: Rostock, Stadthalle
  • 08.10.2025: Berlin, Tempodrom
  • 09.10.2025: Zwickau, Stadthalle
  • 10.10.2025: Magdeburg, GETEC Arena
  • 12.10.2025: Dresden, Ballsporthalle

