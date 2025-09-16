Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung

Am Freitag, den 12. September, traten Der Graf und seine Kollegen von "Unheilig" erstmals wieder live auf – stilecht im Anzug und auf großer Bühne. Ort des Comebacks ist die Leipziger Messe, wo die Band im Rahmen der Gala zur Verleihung der "Goldenen Henne" ein Medley ihrer größten Hits wie "Geboren um zu leben" und "So wie du warst" spielte. Außerdem gibt es einen brandneuen Song, der als Vorgeschmack auf ein für Anfang 2026 geplantes Album gilt. Die Veranstaltung wurde ab 20:15 Uhr live im Ersten ausgestrahlt.

"Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können", erklärte der Sänger in einem Statement. Der 1970 geborene Musiker tritt seit jeher unter dem Künstlernamen "Der Graf" auf. Offiziell ist sein bürgerlicher Name nicht bekannt, in Medienberichten fällt jedoch immer wieder die Verbindung zu "Bernd Heinrich Graf". Hinweise dazu liefert auch die Eintragung der Marke "Unheilig" beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Die "Wieder zurück"-Tour: Welche Bandmitglieder sind dabei? Für die Fans spielt das keine Rolle, wie Der Graf wirklich heißt. Ihnen genügt die Rückkehr ihres Idols mit der gewohnten Besetzung. "Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen sind natürlich wieder mit dabei", hatte der Unheilig-Frontman bereits im Februar auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet.

Das Comeback von Unheilig bleibt nicht auf den "Goldene Henne"-Auftritt beschränkt. Im November startet die Band ihre große "Wieder zurück"-Tour. Zwischen dem 13. November und 30. Dezember sind 13 Konzerte geplant, alle längst ausverkauft. Gleiches gilt für die vier Konzerte im Januar in Hamburg und Oberhausen.

