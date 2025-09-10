Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos

Judith Rakers legte im Rahmen einer Podcast-Aufnahme eines ihrer peinlichsten Missgeschicke offen. Zum damaligen Zeitpunkt datete die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin einen Mann in Berlin. Doch dann sorgte ein versehentlich über WhatsApp verschicktes Foto ihrer Unterwäsche an ihr Date dazu, dass es kein zweites Treffen der beiden mehr gab. Heute kann die TV-Expertin darüber lachen.

Peinlicher Fauxpas nach Date: Diese Funktion hätte Judith Rakers geholfen Mittlerweile ist es möglich, bereits verschickte Nachrichten im besagten Messenger zurückzurufen. Vor einigen Jahren war dies jedoch noch nicht der Fall – sehr zum Bedauern von Judith Rakers. Denn wie die einstige ARD-Nachrichtensprecherin in ihrem Podcast "Baborie & Rakers – Sie orgeln sich durchs Alphabet" verrät, wäre sie nach einer Verabredung einst sehr dankbar über eine Löschfunktion im Messenger-Dienst gewesen.

"Ich war in Berlin auf einem Job, hatte einen Abend frei und ein Date", erinnert sich die 49-Jährige. Nach der Verabredung hätte sich ihre Freundin und damalige Managerin, die im selben Hotel wie Rakers untergebracht gewesen sei, per WhatsApp nach dem Verlauf des Abends erkundigt. "Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass ich wieder im Zimmer bin - ganz brav", erzählt die Journalistin. "Sie wollte wissen, wie das Date verlaufen ist."

Unterwäschefotos von Judith Rakers: Der Inhalt der Bilder Rakers habe ihre Freundin darüber informiert, dass sie keinen Schritt weitergehen hätte können, "weil ich nicht die richtige Unterwäsche anhatte". Will heißen: "Man hat doch manchmal so formende Unterwäsche an unter einer Klamotte – und dann wird einem irgendwie bewusst: Du kannst jetzt gar nicht intimer werden!"

Mittels eines Bildes wollte Rakers ihrer Freundin demonstrieren, wie ungeeignet ihre Unterbekleidung für eine Verlängerung des Dates gewesen sei: "Dann habe ich ein Foto gemacht von dieser formenden Unterwäsche. Nicht, wie ich sie anhabe, aber sie lag so auf dem Bett. Das war wirklich so ein Spanx-Strampler, der alles wegdrückt am Oberschenkel. Und dazu ein fleischfarbener BH und ein fleischfarbenes Unterhemd, was die Übergänge kaschiert."

Das Beweisbild sei jedoch beim falschen Empfänger gelandet, wie sich Rakers unter lautem Gelächter erinnert: "Dieses Foto habe ich aus Versehen dem Typen geschickt. Und ich konnte es nicht zurückholen!"

Lautes Gelächter in Rakers' Podcast: "Der hält dich ja für völlig geistesgestört" Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin habe im Anschluss "versucht, es mit Humor irgendwie aufzulösen" und zu einer Notlüge gegriffen: "Ich habe so was geschrieben wie: 'Morgen wird ein langer Tag auf der Bühne, bin schon in Vorbereitung!'" Zu retten sei die Situation dennoch nicht mehr gewesen. "Es gab auch kein zweites Date", stellt Rakers klar. "Mir war das so peinlich, ich habe mich so ertappt gefühlt. Das war so schlimm!"

Auch Rakers' Podcast-Partnerin Ariana Baborie findet nur wenig tröstliche Worte: "Der hält dich ja für völlig geistesgestört, wenn der so ein Foto einfach bekommt." Das sieht Judith Rakers ähnlich: "Mit Sicherheit."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!