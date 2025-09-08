Home News Star-News

Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai

Ungesicherte Fracht

Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai

08.09.2025, 15.09 Uhr
Anna-Maria und Bushido Ferchichi ziehen in Dubai um. Doch der Umzug verläuft chaotisch: Kisten fallen vom Auto auf die Autobahn und verursachen Herzschmerz bei Anna-Maria.
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" hat Anna-Maria von einer folgenreichen Umzugspanne berichtet.  Fotoquelle: RTL+

Seit drei Jahren leben Anna-Maria Ferchichi (43) und Ehemann Anis (46) – besser bekannt als Bushido – gemeinsam mit ihren Kindern in ihrer Wahlheimat Dubai. Glücklich sind sie dort nach eigenen Angaben immer noch, dennoch stand bei ihnen nun ein Umzug an. Nach eineinhalb Jahren ziehen sie in ein neues Haus. Doch bei dem Umzug lief nicht alles glatt.

Ein Umzugsunternehmen übernahm die Arbeit für Anna-Maria und Anis Ferchichi

Dabei wollte sich das Ehepaar dieses Mal sogar die Arbeit abnehmen lassen. "Eigentlich muss man, wenn man in Dubai lebt, nichts mehr machen. Außer dirigieren. Wenn man möchte, muss man nie wieder einen Finger rühren", erklärt Anna-Maria in der neuen Episode des Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Das Paar engagierte also ein Umzugsunternehmen, das alle Habseligkeiten der Ferchichis ein- und auch wieder auspacken sollte.

Doch glücklich war die achtfache Mutter mit der Entscheidung im Nachhinein nicht: "Ich kann das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen", gesteht sie im Gespräch mit Ehemann Anis. Sie müsse schließlich wissen, wo was im Haus verstaut ist – und so legte sie schließlich doch selbst Hand an.

Sie beschloss gemeinsam mit Bushido schon einige ihrer insgesamt 30 Kisten mit Klamotten ins neue Heim zu bringen. Doch dabei kam es zu einem folgenreichen Fehler. Denn die vier Kartons verstauten sie auf der Ladefläche eines geliehenen Pick-ups. Völlig ungesichert.



Anna-Maria Ferchichi nach Kleidungsverlust: "Das hat mir richtig mein Herz gebrochen"

Als sie dann im Auto über die Autobahn bretterten, kam es, wie es kommen musste: "Meine Sachen sind aus dem Auto geflogen!", erinnert sich Anna-Maria schmerzlich. Zwei der vier Boxen flogen auf die Fahrbahn und verstreuten den Inhalt auf dem Highway. Für Anna-Maria ein schmerzlicher Verlust: "Mein Herz... das ist ein achtspuriger Highway, da kann man nicht mal anhalten und die Sachen von der Straße räumen."

Eine der Boxen konnte demnach noch gerettet werden. Ansonsten blieb Anna-Maria keine andere Möglichkeit, als mit anzusehen, wie ihre Klamotten niedergefahren wurden: "Ich musste mit anschauen, vom Standstreifen, wie die Lkw über meine wunderschönen Strandkleider gefahren sind. Das hat mir richtig mein Herz gebrochen!"

Bushido, der den Wagen fuhr, fühlt mit seiner Frau mit. Die gibt zu bedenken: "Es hätte viel schlimmer kommen können. Wären das jetzt meine Handtaschen gewesen, oder Schuhe, Anis, ich glaube, dann wäre ich so wie Rumpelstilzchen ...", beginnt Anna-Maria. Am Ende seien es aber eben nur Sachen. Sich dafür auf der Autobahn in Gefahr zu begeben, sei für sie nicht infrage gekommen. Die bittere Konsequenz: "Die nächsten drei Tage, die wir da lang gefahren sind, habe ich meine Kleider gesehen, die um die Leitplanke gewickelt waren", klagt Anna-Maria.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

