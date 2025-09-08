Home News TV-News

"Feste Feiern": Kritik zur ZDF-Komödie mit Lucie Heinze

"Feste Feiern"

Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art

08.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
In der ZDF-Komödie "Feste Feiern" wird Knuts 40. Geburtstag zur Bühne für überraschende Enthüllungen und familiäres Chaos, als er von Karos Schwangerschaft erfährt.
Feste Feiern
Sehr sehenswerte ZDF-Komödie "Feste Feiern": Zum 40. Geburtstag von Knut (Helgi Schmid) hat ihm seine Freundin Karo (Lucie Heinze) eine Überraschungsparty organisiert - mit den Familien des Paares. Der Abend droht zu entgleisen - in mehrerlei Hinsicht.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Knut (Helgi Schmid) hat versehentlich einen Brief geöffnet, der an Karo (Lucie Heinze) adressiert war. Daraus ergibt sich ein Konflikt, der die Party zu Knuts 40. Geburtstag stark mitbestimmt.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Knut (Helgi Schmid) hat einen Brief gelesen, der an Karo adressiert war. Nun präsentiert er das Fundstück schweigend seiner Freundin.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Zu Besuch bei Knut (Helgi Schmid) ist auch seine Schwiegermutter Gilla (Victoria Trauttmansdorff), die bereits zweifache Oma durch Karos Schwester ist. Enkel Malte (Joe Keanu Berger) und dessen Vater Hannes (Mohamed Achour) verfolgen eine Kinder-Bespaßungsidee Knuts.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Uschi (Steffi Kühnert) und Bernhard (Matthias Brenner) bekämpfen die atmosphärischen Störungen der Geburtstagsparty mit Alkohol.   Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Gilla (Victoria Trauttmansdorff) und Helmut (Jörg Schüttauf) schwingen das Tanzbein.  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner
Feste Feiern
Karo (Lucie Heinze) bittet Knut (Helgi Schmid) um ein Gespräch unter vier Augen.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Knut schockt seine Gäste mit einer Ansprache (von links): Schwager Hannes (Mohamed Achour), Schwiegermutter Gilla (Victoria Trauttmansdorff), Schweigervater Bernhard (Matthias Brenner), Bruder Karsten (Richard Kreutz), Freundin Karo (Lucie Heinze), Schwägerin Franzi (Julia Becker) und Vater Helmut (Jörg Schüttauf) sind sprachlos.  Fotoquelle: ZDF/Moritz Anton
Feste Feiern
Schwägerin Franzi (Julia Becker), die Schwester Karos, sorgt für Partystimmung. Knuts Bruder Karstens (Richard Kreutz) will mit einem Zaubertrick begeistern. In der Rolle der Franzi sieht man übrigens die Autorin und Regisseurin des Films "Feste Feiern".  Fotoquelle: ZDF/Marcus Gaertner

40 Jahre alt zu werden, das ist (wie die meisten runden Geburtstage ab dem 30. Lebensjahr) für die meisten Menschen gar nicht so einfach. Zu schockierend lässt sich am "Nullen" ablesen, wie schnell die Zeit vergeht. Und ehe man sich versieht, wird man so wahrgenommen, wie man sich – bisher – noch nie fühlte. Dass Knut (Helgi Schmid) in der ZDF-Komödie "Feste Feiern" kurz vor seinem Vierzigsten steht, ist aber nicht sein Hauptproblem. Eigentlich lebt der Großstädter mit Kreativberuf in einer glücklichen Beziehung mit Karo (Lucie Heinze). Als die ein paar Tage beruflich verreist ist, öffnet Knut versehentlich einen an sie adressierten Brief. So erfährt Knut Unglaubliches: Karo ist schwanger und hat sich einer pränatalen Diagnostik unterzogen. All dies geschah, ohne dass Knut etwas davon wusste. Bevor er sich mit Karo aussprechen kann, bringt sie mit ihrer Rückkehr einen ganzen Schwung Verwandtschaft zur Geburtstagsüberraschungs-Party mit. Da heißt es wohl erst einmal: Gute Miene zum bösen Spiel machen!

ZDF
Feste Feiern
Komödie • 08.09.2025 • 20:15 Uhr

In der Wohnung des Paares unter akutem Stress tummeln sich: Knuts meist alkoholisierte Mutter Uschi (Steffi Kühnert), sein getrennt von ihr lebender Vater Helmut (Jörg Schüttauf) und Knuts jüngerer Arzt-Bruder Karsten (Richard Kreutz). Auch Karos Eltern Gilla (Victoria Trauttmansdorff) und Bernhard (Matthias Brenner) sind da. Außerdem ihre Schwester Franzi (Julia Becker) mit Ehemann Hannes (Mohamed Achour) sowie dem kleinen Malte (Joe Keanu Berger) und einem Baby. Die beiden Familien kannten sich bisher kaum. Der Kennenlernabend scheint sich mit der Zeit in ein tragikomisches Desaster zu verwandeln: eine Szenerie, die sich beim Zuschauen sehr viel authentischer und tiefgründiger anfühlt, als man es bei einem solchen klassischen deutschen Komödien-Plot vermuten würde. Dies dürfte an Autorin und Regisseurin Julia Becker liegen, die im bärenstarken Ensemble auch Karos Schwester spielt.

Die Dinge des Lebens: subtil und auf den Punkt

Es ist nicht der erste Film Julia Beckers. Bereits ihr mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichneter Kinofilm "Over & Out" erzählte 2022 tragikomisch aus der – diesmal weiblichen – Lebensmitte. Es ist ein Roadtrip von vier Freundinnen, die mit Jessica Schwarz, Petra Schmidt-Schaller, Nora Tschirner und eben Julia Becker zudem top besetzt ist. Auch in "Feste feiern" macht das spielfreudige Ensemble ungeheuer großen Spaß. Noch wichtiger ist jedoch, wie klug und lebensnah hier im Gegensatz zu mancher deutschen Brachialkomödie die Dinge des Lebens verhandelt werden. In herrlich leicht inszenierten und doch gehaltvollen Small Talk-Szenen und toll gespielten Gefühls-Striptease-Episoden geht es um Themen wie Liebes- und Lebensmodelle, Elternschaft, den Zeitgeist oder auch Biografien zwischen Ost und West.

Nie aufdringlich, sondern immer subtil und dennoch auf den Punkt geschrieben und gespielt wird in dieser wunderbaren ZDF-Komödie. "Feste feiern" steht bereits seit Juni 2025 auf Abruf in der ZDF-Mediathek zum Streamen bereit.

Feste Feiern – Mo. 08.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

