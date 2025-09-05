Evelyn Burdecki mit Kampfansage: Sie will Elton und Raab in der Poker-Nacht schlagen!

Gerade erst stand Evelyn Burdecki bei "Die Carolin Kebekus Show" auf der Bühne und performte mit Ex-No-Angel Lucy Diakovska (49) ein Duett von "Bauch, Beine, Po" (Shirin David), da steht für die 37-Jährige schon das nächste TV-Format an.

Die gebürtige Düsseldorferin ist zu Stefan Raabs (58) berüchtigter Poker-Nacht geladen und muss dort ihre Spielkenntnisse beweisen. Im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" hat Burdecki mit Laura Karasek (43) über die Show gesprochen und sich erste wichtige Tipps geholt.

Denn anders als Burdecki war Karasek bereits Teil des Poker-Events. Sie trat am 27. Februar mit Ex-Bodybuilder Ralf Möller (66), Fußballspieler Rúrik Gíslason (37) und "Wildcard"-Kandidat Benjamin Freyer gegen Raab und Elton (54) an. "Ich war die einzige Frau, und die Männer haben sich da gebattelt. Ich bin ziemlich weit gekommen", erinnert sich Karasek, die es bis ins Halbfinale mit Raab und Elton schaffte, dann aber als Drittplatzierte ausschied. "Am Ende hat Stefan gewonnen."

Laura Karasek gibt Evelyn Burdecki Tipps für Raabs-Pokernacht Nun will sich Burdecki ebenfalls in der Show beweisen. Von Poker hat sie bisher keine Ahnung ("Wie heißt das noch mal? Texas Hold?"), übe aber bereits jetzt fleißig mit einer App.

Laura Karasek rät ihr, "undurchschaubar" zu bleiben. Das sei das Wichtigste. "Und du musst versuchen, ernst zu bleiben." Ihre Strategie sei damals ein "Zickzackkurs" gewesen. Sie habe sich in jeder Runde anders verhalten: "Ich habe Verwirrung gestiftet", betont Karasek. Unterschätzen solle Burdecki ihre Gegner dennoch nicht. Vor allem Raab sei ein extrem guter Poker-Spieler, weil er "furchtlos ist", erklärt Karasek. "Das war Stefans größtes Ass im Ärmel, dass er einfach ein Risiko eingeht."

Sie rät ihrer Podcast-Partnerin außerdem eindringlich dazu, sich alle Regeln draufzuschaffen. "Ja, dafür hab ich ja die App", beschwichtigt Burdecki und beteuert, die sei "richtig gut". Am Ende sei Pokern "50 Prozent bluffen und 50 Prozent wirklich was können". Evelyn Burdecki jedenfalls zeigt sich jetzt schon hoch motiviert und schickt direkt noch eine Kampfansage an Stefan und Elton raus: "Deswegen bin ich die beste Gegnerin ever! Zieht euch warm an, ich werde so was von gewinnen!"

Die nächste Ausgabe von "Raabs Pokernacht" zeigt RTL am Donnerstag, 18. September, 22.15 Uhr. Moderatorin der Show ist Sportjournalistin Jana Wosnitza, der Kommentator Cornelius Küpper.

