Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" mit diesem Star angekündigt

"Superman"-Darsteller David Corenswet wird bald wieder in seine roten Unterhosen schlüpfen: In weniger als zwei Jahren soll die Fortsetzung von "Superman" bereits in den Kinos zu sehen sein. James Gunn, Regisseur und Co-Chef von DC Films, teilte am Mittwoch in den sozialen Medien den offiziellen Titel und verriet den geplanten Starttermin: "Superman: Man of Tomorrow" kommt demnach am 9. Juli 2027 auf die Leinwand.

Lex Luthor als Bösewicht – oder doch wer anders? Zu seiner Ankündigung postete Gunn ein Comic-Bild von Superman neben Lex Luthor, der seinen "Warsuit" trägt. Das Bild deutet klar an, dass der ewige Gegenspieler des Superhelden auch in der Fortsetzung zu sehen sein wird. In den DC-Comics entwickelt Luthor, im Film gespielt von Nicholas Hoult, einen Anzug, der Supermans Stärke ebenbürtig ist. Nachdem sein Plan, Superman mit einem Klon zu besiegen, im ersten Film gescheitert war, könnte Luthor die Sache nun offenbar selbst in die Hand nehmen. Einige Fans spekulierten bereits, dass die beiden Widersacher womöglich aber auch gemeinsam gegen einen größeren Gegner kämpfen könnten.



"Superman" ist der erfolgreichste Superheld des Jahres Bereits im August hatte Warner-Chef David Zaslav bestätigt, dass es eine Fortsetzung geben und Gunn erneut das Drehbuch schreiben und Regie führen werde. "Superman" spielte weltweit über 611 Millionen Dollar ein und war damit der erfolgreichste Superheldenfilm des Jahres, die Marvel-Konkurrenz konnte mit "Captain America: Brave New World" (415 Millionen Dollar), "Thunderbolts" (382 Millionen Dollar) und "Fantastic Four: First Steps" (508 Millionen Dollar) daran nicht heranreichen.

Mit der Ankündigung wird das DC-Film-Universum weiter ausgebaut: "Superman: Man of Tomorrow" kommt nach den 2026 geplanten Filmen "Supergirl" von Craig Gillespie mit Milly Alcock in der Hauptrolle und dem Body-Horror-Film "Clayface" von James Watkins. Ebenfalls angekündigt ist Matt Reeves' Fortsetzung von "The Batman", in dem erneut Robert Pattinson als Fledermaus-Rächer zu sehen sein wird, geplanter Kinostart ist der 1. Oktober 2027.

