Home News Film-News

DVD-Highlights der Woche: "Bambi", "Hurry Up Tomorrow" und "The Ugly Stepsister"

DVD-Neuerscheinungen

DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!

05.09.2025, 13.10 Uhr
In dieser Woche erscheinen neue DVDs und Blu-rays: Michel Fesslers Bambi-Verfilmung, The Weeknds Musical-Thriller "Hurry Up Tomorrow" und der Body-Horror "The Ugly Stepsister". Faszinierende Neuinterpretationen klassischer Geschichten für Filmfans.
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Eine bekannte Geschichte, hier aber ohne Disney-Zuckerguss: "Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" orientiert sich primär an der Romanvorlage von 1923 und setzt dabei auf viele schöne Naturbilder.  Fotoquelle: SquareOne Entertainment/Eric Travers 2024
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" wird von Senta Berger erzählt und zeigt echte Naturaufnahmen.   Fotoquelle: SquareOne Entertainment
"Hurry Up Tomorrow"
Bei der Besetzung ins höchste Regal gegriffen: Neben Abel Tesfaye alias The Weeknd spielt auch Jenna Ortega ("Wednesday") eine Hauptrolle in "Hurry Up Tomorrow".  Fotoquelle: Leonine/Wild Bunch Germany/Andrew Cooper/Lionsgate
"Hurry Up Tomorrow"
Nach dem Erfolg des Nummer-eins-Albums "Hurry Up Tomorrow" legt der kanadische Pop-Superstar The Weeknd mit einem gleichnamigen Film nach.  Fotoquelle: Leonine/Wild Bunch Germany
"The Ugly Stepsister"
Elvira (Lea Myren, rechts) will schön sein - und wer schön sein will, muss bekanntlich leiden.  Fotoquelle: Capelight Pictures/Lukasz Bak
"The Ugly Stepsister"
Zwischen Schönheitswahn und Folter: "The Ugly Stepsister" interpretiert die Aschenputtel-Erzählung als grausiges Body-Horror-Märchen.  Fotoquelle: Capelight Pictures

Bambi? Bei dem Namen haben die meisten Menschen wahrscheinlich direkt die legendäre, herzzerreißend inszenierte Disney-Verfilmung von 1942 vor Augen. Aber eigentlich ist diese Geschichte ja noch etwas älter. 1923 veröffentlichte der österreichische Autor Felix Salten sein Buch "Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde". Basierend auf dieser Originalvorlage und ganz ohne den Große-Kulleraugen-Kitsch von Disney hat der französische Autor und Regisseur Michel Fessler ("Die Reise der Pinguine") die Bambi-Erzählung neu verfilmt. "Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" erscheint nun ebenso wie der Musical-Thriller "Hurry Up Tomorrow" von The Weeknd und das Body-Horror-Märchen "The Ugly Stepsister" auf DVD und Blu-ray.

"Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" (VÖ: 11. September)

"Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" beginnt ähnlich wie der bekannte Disney-Film: Bambi kommt in einem typischen mitteleuropäischen Wald zur Welt, wo seine Mutter ihm liebevoll beibringt, sich in der rauen Natur zu behaupten. Nach und nach schließt Bambi tierische Freundschaften mit den unterschiedlichen Bewohnern des Waldes, von Kaninchen bis Waschbär. Und dann kommt es auch in der Version von Michel Fessler zu einem "jähen Schicksalsschlag" für Bambi – da könnte im Wohnzimmer wieder manche Träne kullern ...

Michel Fessler bleibt in seiner "Bambi"-Verfilmung nah dran am Original von Felix Salten und geht dramaturgisch durchaus einen ähnlichen Weg wie damals Walt Disney. Was seinen Film aber doch zu einer bemerkenswerten Interpretation macht, ist die gewählte Art der Darstellung: Fessler hat keinen Zeichentrick gedreht und stützt sich auch nicht auf zeitgemäße CGI-Technik, sondern präsentiert seine "Bambi"-Geschichte mit echten, beinahe dokumentarisch anmutenden Naturbildern (Kamera: Patrick Wack). Also: echte Tiere in einem echten Wald. Ein weiterer Trumpf dieser Produktion ist definitiv auch die wohlbekannte Stimme aus dem Off: Wie Bambi "vom kleinen Rehkitz zum König des Waldes wurde", wird von Senta Berger erzählt.

Derzeit beliebt:
>>"Goodbye-Deutschland"-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Das sagen sie zu ihren Vorwürfen
>>3 Lifehacks zum Thema Streaming
>>Neu im Kino: "Tanz der Titanen", "Black Bag" und "Hurry Up Tomorrow"
>>Veronica Ferres mit bewegenden Worten nach Tod von Bobby Brederlow

Preis DVD: circa 15 Euro



FR, 2024, Regie: Michel Fessler, Laufzeit: 79 Minuten

Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Louis Klamroth erweitert sein Portfolio bei der ARD mit einem brisanten neuen Podcast über Extremismus und einer neuen Politik-Show, die Popkultur und Politik vereint.
Neues Projekt
Louis Klamroth

"Hurry Up Tomorrow" (VÖ: 12. September)

Nach ein paar Vorab-Singles das dazugehörige Album veröffentlichen und dann eine begleitende Tour spielen – das wäre der übliche Ablauf. Der kanadische Pop-Superstar The Weeknd hatte für "Hurry Up Tomorrow" aber von Beginn an Größeres im Sinn. Rund um die Veröffentlichung gab es seinerzeit bereits eine mehrtägige Pop-up-Kunstinstallation in New York, eine eigene Album-Kollektion mit verschiedenen Merchandise-Artikeln und ein live gestreamtes Release-Konzert in São Paulo. Wenige Monate, nachdem "Hurry Up Tomorrow" weltweit die Spitze der Charts eroberte, legte The Weeknd im Mai sogar noch mit einem gleichnamigen Kinofilm nach, der nun auf DVD und Blu-ray erscheint. Die Hauptrolle spielt der Kanadier, der unter seinem bürgerlichen Namen Abel Tesfaye auftritt, selbst.

Die Musik von "Hurry Up Tomorrow" bildet wenig überraschend eine wichtige Säule des Films. Abgesehen davon ist diese Mischung aus Musical und Thriller aber durchaus auch als eigenständiges Werk zu verstehen. Im Fokus steht ein Musiker am Rande des Wahnsinns: Abel leidet unter schweren Schlafstörungen, das Publikum erlebt ihn als gepeinigte Künstlerseele in einer tiefen, existenziellen Krise. Schließlich begegnet er einer mysteriösen jungen Frau ("Wednesday"-Star Jenna Ortega), die sein Leben in eine völlig neue Richtung dreht. Der Beginn einer abgründigen Reise, festgehalten in einem bemerkenswerten und zweifellos sehr ambitionierten Filmprojekt. Auf eine Synchronisation wurde übrigens verzichtet.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Trey Edward Shults, Laufzeit: 105 Minuten

"The Ugly Stepsister" (VÖ: 11. September)

Ja, wem passt er denn, der goldene Schuh, mit dem der Prinz durch alle Lande zieht, um seine einzig wahre Prinzessin zu finden? Eigentlich nur dem Aschenputtel, das weiß ja jedes Kind. Es sei denn, man hilft mit dem Hackebeil nach und schneidet hier und da ein Stück vom Fuß ab. Bei den Gebrüdern Grimm hatte es die böse Stiefmutter ihren Töchtern schon genau so vorgeschlagen. "The Ugly Stepsister" erzählt das Aschenputtel-Märchen, diese grimmige Erzählung zwischen Geltungssucht, Schönheitswahn, Missgunst und Folter nun als verstörenden Body-Horror.

Im Zentrum der Geschichte steht Elvira (Lea Myren), die sehr unter ihrer vermeintlichen Unvollkommenheit leidet. Um endlich "schön" zu sein, wäre ihr jedes Mittel recht. Und so lässt Blichfeldt ihre tragische Heldin mit voller Entschlossenheit auf die eigenen großen Zehen und Fersen losgehen, damit der vermaledeite Schuh endlich passt. Zwischendurch kommt auch mal eine große Feile zum Einsatz, um die Nase zu korrigieren. Aber nicht nur in die Horror-Sequenzen, auch in die Kostüme und die übrige Ausstattung dieses Grusel-Märchens (FSK 16) wurde einiges investiert. Viele schöne Kleider, die nur darauf warten, mit Kunstblut besudelt zu werden ...

Preis DVD: circa 13 Euro

NO, 2025, Regie: Emilie Blichfeldt, Laufzeit: 110 Minuten

Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Die Fortsetzung von Superman kommt früher als erwartet. Regisseur James Gunn hat den Titel "Superman: Man of Tomorrow" angekündigt, Kinostart ist der 9. Juli 2027. Lex Luthor, gespielt von Nicholas Hoult, könnte erneut der Gegenspieler sein. Superman bleibt der erfolgreichste Superheldenfilm des Jahres.
Neuer Film
Superman

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann