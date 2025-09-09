Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees

Für Fans des SAT.1-"Frühstücksfernsehen" ist Chris Wackert ein bekanntes und beliebtes Gesicht. Seit 2016 gehört er zum festen Team der Morgenshow. Doch auch auf Instagram teilt der Moderator viele private und berufliche Einblicke mit seinen Fans. So auch dieses Mal wieder.

Erfolgreich als VIP-Expertin bei RTL: Steffi Brungs starker Rückhalt Auf seinem Account postete der 36-Jährige nun ein Video, das ihn gemeinsam mit seiner Frau Stephanie "Steffi" Brungs zeigt. Die beiden strahlen gemeinsam in die Kamera, darüber steht: "Hot take: Sie verdient mehr als er". Offenbar eine Anspielung auf die Rollenverteilung des Paares. Denn nicht nur Chris Wackert selbst hat erfolgreich im TV Fuß gefasst, auch seine Ehefrau Steffi macht als "VIP-Expertin" bei RTL Karriere – offenbar zu einem höheren Lohn.

Für den Moderator scheint dies jedoch kein Thema zu sein. Er schreibt zu dem Video: "... und ich bin sehr stolz auf meine (erfolgreiche) Frau. Ich halte gerne ihre Tasche, sitze im Publikum bei ihren Shows, fahre das Auto während sie arbeitet oder halte ihr im Haus den Rücken frei." Lob und Anerkennung gibt es von Fans und Kollegen in der Kommentarspalte. Und auch Ehefrau Steffi Brungs selbst reagiert auf den Beitrag und scherzt: "Ach, ist die Steuererklärung endlich fertig?"

Chris Wackert und Steffi Brungs: Eine moderne Rollenverteilung Wackert und Brungs sind seit elf Jahren ein Paar und seit August 2019 verheiratet. Dass sie in ihrer Beziehung nicht die typische Rollenverteilung haben, daraus machten beide nie ein Geheimnis. So posteten sie im Juli ein selbstironisches Video unter dem Titel "Wenn der Hausmann eine Woche weg ist", in dem Chris seiner Frau genau erklärt, was er alles für sie vorbereitet hat, weil er jetzt mal wegmuss.

Im Gespräch mit "Web.de" erklärte Steffi zu dem Clip: "Natürlich ist das Video sehr überspitzt dargestellt. Nichtsdestotrotz gibt es einen realistischen Einblick in unseren Alltag. Ich arbeite mehr als mein Mann. Als VIP-Expertin bin ich Vollzeit tätig, während Chris durchschnittlich eine Woche im Monat beim SAT.1-'Frühstücksfernsehen' in Berlin verbringt."