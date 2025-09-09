Home News TV-News

KabelEins-Star Frank Rosin: „Manches ist nicht sendbar!“

"Rosins Restaurants"

Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann

09.09.2025, 14.40 Uhr
Frank Rosin zählt zu den bekanntesten TV-Köchen Deutschlands und ist mit seiner Sendung "Rosins Restaurants" seit 17 Jahren im Fernsehen. Doch die Zustände, die er dabei vorfindet, sind oft erschreckend und nicht immer sendbar.
"Rosins Restaurants"
In der KabelEins-Show "Rosins Restaurants" hilft TV-Koch Frank Rosin Gastronomen aus der Misere. Teilweise stößt er dabei auf heftige Zustände.  Fotoquelle: Seven.One Entertainment Group GmbH

Frank Rosin (59) zählt zu den bekanntesten TV-Köchen Deutschlands. Mit seiner Sendung "Rosins Restaurants" ist er seit 17 Jahren im Fernsehen zu sehen und hilft dort Gastronomien aus der Misere. Dabei handelt es sich oftmals um Lokale, die in einer finanziellen Krise stecken und deren Besitzer an der Belastungsgrenze arbeiten – doch nicht immer sind die Gastronomen kompromissbereit. So kam es schon mehr als einmal vor, dass Rosin vor laufender Kamera der Kragen platzte, oder er seinen Besuch sogar abbrach.

"Rosins Restaurants": Diese Szenen sind zu krass fürs TV!

Wie er nun auf Instagram verraten hat, handelt es sich dabei längst nicht um die schlimmsten Szenen der Dreharbeiten. Demnach stoße das Team bei seinen Einsätzen oftmals auf Situationen, die sogar zu krass fürs TV sind. "Rund 15 bis 20 Prozent der extremen Situationen können wir gar nicht zeigen", erklärte Rosin nun auf seinem Instagram-Account. Die Zustände seien schlichtweg "nicht sendbar, so heftig sind sie", weiß der 59-Jährige.

Abschrecken wolle er das TV-Publikum damit jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. Sein Appell: Die Gastronomie brauche daher umso mehr Aufmerksamkeit. Nur durch öffentliche Wahrnehmung könnten dringend nötige Veränderungen angestoßen werden, so Rosin. Der TV-Koch sieht sich in der Pflicht, die Missstände klar zu benennen.

Derzeit beliebt:
>>RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
>>Nachfolge von Elton gefunden? Dieser "Tatort"-Star sitzt bald bei "Wer weiß denn sowas?"
>>Alfons Schuhbeck: Mini-Rente, Maxi-Miete und eine schwere Erkrankung
>>"Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf": Frank Rosin ist im Einsatz und erklärt warum!

Frank Rosin: Eingriff mit Herz und Härte

Daher bleibt er auch in der kommenden Staffel seinem Ruf treu, einzugreifen und mit Herz (aber auch Härte) zu handeln. So besucht er in der nächsten Folge ein Ehepaar in Haan, dessen Restaurant in einer finanziell dramatischen Lage steckt. Wie gewohnt will Rosin mit seiner Erfahrung und Know-how helfen – und gemeinsam das Lokal retten. Neue Folgen von "Rosins Restaurants" gibt es immer donnerstags um 20.15 Uhr auf KabelEins und Joyn.



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Joyn" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands
"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Burghart Klaußner als Konrad Adenauer in neuer ZDF-Produktion
"An einem Tag im September"
Burghart Klaußner
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off
Bedeutung des Journalismus'
Domhnall Gleeson
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Heimkino-September: „Bambi“, „Hurry Up Tomorrow“ & „Ugly Stepsister“
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.
Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
Ungesicherte Fracht
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
Ausfall am Sonntag: ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt
Die Hintergründe
ZDF-Fernsehgarten
Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.