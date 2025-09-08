Home News TV-News

Leichtathletik-WM live in Tokio: Zeitplan, Übertragung, deutsche Stars

Medaillenchancen

Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick

08.09.2025, 16.02 Uhr
von Eric Leimann
Die Leichtathletik-WM in Tokio 2025 steht an: Deutsche Athleten wie Malaika Mihambo und Leo Neugebauer haben gute Chancen auf Medaillen. Doch auf welchem Sender läuft eigentlich wann welcher Wettbewerb?
Malaika Mihambo
Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo geht bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio als Top-Favoritin auf Gold ins Rennen. Das Turnier findet vom 13. bis 21. September statt. ARD, ZDF und Eurosport übertragen.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Maja Hitij
Leo Neugebauer
Auch Zehnkämpfer Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart ist heiß auf den Titel "König der Athleten" und Gold.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Ronny Hartmann
Julian Weber
Noch ein Topfavorit aus Deutschland: Julian Weber möchte Gold im Sperwerfen holen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein

Erst seit 1983 gibt es Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Seit 1991 sogar jedes zweite Jahr. Zuvor hatte die "Königsdisziplin" der Olympischen Spiel nur alle vier Jahre bei eben jenem Mega-Event ihren einen Höhepunkt. Vom 13. bis 21. September findet nun die 20. Ausgabe der WM in Tokio statt. Dabei wird 49-mal Gold, Silber und Bronze vergeben. Für Frauen und Männer gibt es jeweils 24 Wettbewerbe, zudem die Mixed-Staffel über 4x400 Meter.

Plus sieben Stunden Zeitverschiebung: Die Sendezeiten der Leichtathletik-WM

 

ARD und ZDF übertragen das Turnier im Wechsel ab der Nacht zum Samstag, 13. September. Das Erste beginnt seine Übertragung um 2.05 Uhr, Medaillen werden bereits beim 35 Kilometer-Gehen der Frauen und Männer vergeben. Außerdem auf dem Programm: Diskuswerfen der Frauen und die 4 x 400 Meter-Mixed-Staffel. Fürs Erste moderiert Claus Lufen, Frank Busemann fungiert als Experte. Der Kommentar kommt unter anderem von Katrin Schmidt. Auch Eurosport zeigt einen Großteil der Wettbewerbe.

Derzeit beliebt:
>>Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
>>Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
>>ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt: Das ist der Grund!
>>Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen

Aufgrund der Zeitverschiebung von plus sieben Stunden zur japanischen Mega-Metropole ist die Leichtathletik-WM für deutsche Fans nicht gerade zuschauerfreundlich gelegen. Obwohl sich die Wettkämpfe oft bis in den Nachmittag deutscher Zeit ziehen, findet eine umfassende Übertragung vorwiegend über Live-Streams in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de statt.



Ab der Nacht zum Sonntag (14. September) übernimmt dann das ZDF ab 0.55 Uhr direkt im Anschluss an "Das aktuelle Sportstudio". Die Live-Übertragung dauert bis Sonntagmorgen 5.10 Uhr, bevor es in der ZDF-Mediathek weitergeht. Die "sportstudio live"-Sendungen aus Tokio werden von der neuen ZDF-Leichtathletik-Moderatorin Maral Bazargani moderiert. Für Interviews im Stadionrund sind Anja Fröhlich und Ella Poulhalec zuständig. Kommentatoren der Wettbewerbe beim ZDF sind Fabian Meseberg und Marc Windgassen. Am späten Sonntagabend/Montagmorgen ab 1.00 Uhr übernimmt dann wieder Das Erste.

Goldhoffnungen für Deutschland: Alles anders als vor zwei Jahren in Budapest?

Vor zwei Jahren in Budapest erlebte Deutschland ein Seuchenturnier. Erstmals blieb man komplett ohne Medaille. Ein Zufall war dies nicht, denn an deutschen Leichtathletik-Standorten und in fast allen Vereinen klagt man über Nachwuchssorgen. Dennoch haben sich Aktive und Verband für Tokio 2025 einiges vorgenommen: Hoffnungen ruhen insbesondere auf Weitspringerin und Gold-Top-Favoritin Malaika Mihambo (Sonntag, 21. September, 12.55 Uhr, ARD).

Auch Zehnkämpfer Leo Neugebauer (Wettkampftage 20. und 21. September, ZDF und ARD) und Sperwerfer Julian Weber (Donnerstag, 18. September, 12.23 Uhr, ZDF) haben gute Chancen. Alle drei könnten, wenn es optimal läuft, Gold holen. Außenseiter-Chancen auf den Sieg oder zumindest das Treppchen haben auch andere: Yemisi Ogunleye im Kugelstoßen (20. September, 12.54 Uhr), Marike Steinacker (14. September, 12.10 Uhr, ZDF) im Diskuswerfen oder Gina Lückenkemper über 100 Meter (14. September, 15.13 Uhr, ZDF). Auch die Damenstaffel über 4x100 Meter ( 21. September, 14.10 Uhr, ARD) gehört zum Favoritenkreis.

Eurosport 1, discovery+ und Co.: Die Liveübertragungen aller neun Wettkampftage

Auch Eurosport 1 überträgt an allen neun Wettkampftagen von jeder Session live aus Tokio. In der Regel wird die Morgensession aus Tokio ab etwa 0.00 bis 1.00 Uhr nachts übertragen, die Abendsession dann ab deutscher Mittagszeit des Folgetages. Insgesamt sind mehr als 50 Stunden an Liveübertragungen im Free-TV-Ableger des Sportsenders geplant. Noch ausführlicher und detailliert kann man sämtliche Wettbewerbe live und auf Abruf beim Streamingdienst discovery+ verfolgen.

Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Am Samstagabend war es wieder so weit: „Schlag den Star“ lief auf ProSieben. Duelliert haben sich dieses Mal Natascha Ochsenknecht mit Sohn Wilson Gonzalez und Verona Pooth mit Sohn San Diego. Bis zum letzten Spiel blieb offen, welches Team die 100.00 Euro mit nach Hause nimmt.
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.

Tatsächlich zeigt discovery+ alle Wettkämpfe – egal ob Qualifikation, Zwischenlauf oder Finale in eigenen Streams. Das heißt, wenn zum Beispiel am 17. September parallel im Stabhochsprung der Frauen und im Weitsprung der Männer um Medaillen gekämpft wird und zur gleichen Zeit die Männer im Speerwerfen ihre Finalisten suchen, springt der "World Feed" bei Eurosport 1 zwischen den Events hin und her. Bei d+ besteht die Möglichkeit, sich auch nur den Stabhochsprung in voller Länge anzuschauen. Am Mikrofon begleitet im Eurosport-Kosmos das Duo Sigi Heinrich und Markus Röhrig die WM.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
Über 1.000 Drehtage: ARD-Doku enthüllt Europas wilde Geheimnisse
"Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)"
Erlebnis Erde: Faszination Europa
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
Prominente Raritäten
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
Nach schwerer Krankheit
Rick Davies
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen
Modern Talking
Dieter Bohlen und Thomas Anders zu Zeiten von Modern Talking
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set
Erfolgsreichste Krimiserie der Welt
Cote de Pablo und Michael Weatherly
Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
Der große Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
Schlagerstars
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte