"Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf": Frank Rosin ist im Einsatz und erklärt warum!

Wenn in der Gastro nichts mehr läuft, ruft man einen, der keine Angst vor harter Arbeit hat: Starkoch Frank Rosin. In neuen Folgen von "Rosins Restaurants" nimmt sich der Profi mit Ruhrpott-Charme wieder marode Lokale und Hotels vor, in denen es an allem fehlt – außer an Problemen. Ob verwirrte Speisekarte, lustlose Küche oder überforderte Inhaber: Rosin packt auch nach 16 Jahren des erfolgreichen Formats dort an, wo andere längst aufgegeben hätten.

Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf Kochshow • 15.05.2025 • 20:15 Uhr

Die Lage in der Branche ist ernst. Viele kämpfen ums Überleben, die Gäste bleiben aus, Fachkräfte fehlen. "Wir befinden uns in einer der schwersten Krisen, seit ich denken kann", sagte Rosin in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Viele Restaurantbesitzer kämen mittlerweile mit einem klaren Anliegen zu ihm: "Ich brauche Hilfe." Eine Haltung, die den Sternekoch beeindruckt. "In Anbetracht großer Probleme wird man demütig. Und man ist dankbar für Austausch und Hilfe". Das Miteinander zwischen den Gastronomen und dem Team sei "intensiver, wertschätzender, ja einfach schöner geworden".

Momente der Motivation Wie immer nimmt Rosin Betriebe unter die Lupe, die kurz vor dem Aus stehen. Dann heißt es: Speisekarte überarbeiten, Preise anpassen, Abläufe verbessern – und vor allem: den Menschen wieder Mut machen. Denn ohne Leidenschaft läuft in der Gastro gar nichts. Es freue ihn, wenn die Restaurantbesitzer merken, "wie schön es ist, etwas auf die Beine zu stellen", sagt der "Rose". Wichtig sind frische Ideen, Struktur und echte Veränderungen, oft aber auch die persönlichen Wendepunkte: "Ich glaube, es geht mir um die Momente der Motivation", so Rosin.

Auch er selbst habe sich im Laufe der Jahre verändert, wie er im teleschau-Interview gesteht: "Ich bin sicher ruhiger geworden über die Jahre." Und warum tut sich er das immer noch an, bei all dem Stress und all den Krisen der Branche? "Ich liebe diesen Job. Der ist mein Leben." Das Publikum wird es goutieren.

