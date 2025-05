"Schlaflos in Portugal": TV-Kritik zur ARD-Romanze mit Ulrike C. Tscharre

Dass die Liebe zementierte Gewissheiten außer Kraft setzen kann, wusste die Menschheit schon vor der ersten TV-Romanze. Was aber, wenn zwei Menschen sich plötzlich verlieben, die sich ihr halbes Leben lang kennen und beide einen Ehepartner zu Hause haben, den sie eigentlich lieben? Dann bricht das Gefühlschaos los, das den Stoff für eine psychologisch aufgeladene Beziehungsdramödie liefert: "Schlaflos in Portugal" (Regie: Florian Froschmayer, Drehbuch: Sathyan Ramesh), mit Ulrike C. Tscharre und Oliver Mommsen als frisch verliebte alte Freunde, ist nun erneut im Ersten zu sehen.

Schlaflos in Portugal Romanze • 16.05.2025 • 20:15 Uhr

Livia (Tscharre) und Richard (Barry Atsma) freuen sich mit ihrem Sohn auf den alljährlichen Urlaub in Portugal. Mit dabei sind traditionell ihre langjährigen Freunde und Nachbarn Amira (Melika Foroutan) und Martin (Mommsen) mit ihrer Tochter. Doch als die ahnungslose Livia ihren Mann mit seiner Geliebten erwischt und die beruflich sehr engagierte Amira das Angebot ihrer Karriere bekommt, scheint der Urlaub geplatzt. Schließlich fahren nur Livia und Martin zusammen mit ihren beiden Pubertieren ins gemeinsame Ferienhaus.

Lockdown im Traum-Ferienhaus Natürlich geht das Konzept nicht auf, und an entspannte Urlaubstage ist vorerst nicht zu denken: Livia ist so verletzt, dass sie einen Blitzableiter braucht, und der ist zunächst zwangsläufig Martin. Auch zwischen den Kindern der beiden tauchen Probleme auf, die es zwischen den "Best Buddys" von den Jahren zuvor einfach noch nicht gab. Mit der Zeit merken Livia und Martin, wie wenig sie sich eigentlich kennen. Doch was sie beim jeweils anderen entdecken, gefällt ihnen zunehmend gut. Die beiden verlieben sich. Wie es zu Hause weitergehen soll, wissen sie nicht. Doch dann steht das "zu Hause" plötzlich vor der Tür des Ferienhauses – in Form von Amira und Richard.

Für Ulrike C. Tscharre war "Schlaflos in Portugal" das maßgeschneiderte Geschenk des Drehbuchautors Sathyan Ramesh, mit dem sie seit Jahren eng befreundet ist. Und der hat alle Register gezogen, eine nachvollziehbare, berührende Geschichte zu erzählen, in der vielschichtige Figuren den emotionalen Ausnahmezustand erleben. Regisseur Florian Froschmayer verlieh dem Film, in dem sich ernste und komische Momente abwechseln, ohne jemals überzogen oder kitschig zu wirken, eine wohltuende Unaufgeregtheit: Die Zerrissenheit der Hauptfiguren mildern lange, zauberhafte Landschaftsaufnahmen. Besonders schön: Livias Begegnungen mit einem Stier, den sie beim Joggen am Meer immer wieder sieht und der sie mit seinem ruhigen Blick gefangen nimmt.

Gedreht wurde "Schlaflos in Portugal" während des Lockdowns im November 2020 in absoluter Einsamkeit an der Algarveküste, so die Schauspielerin. Die Dreharbeiten beschreibt sie als "großes Geschenk für jeden von uns" und "ungeheuer intensiv". Vor allem Letzteres ist auch für den Zuschauer spürbar, als die vier Protagonisten aufeinandertreffen und klar wird, dass es keine Lösung gibt, die jedem passen würde. Dazu geschliffene Dialoge mit Tiefgang und ein großartiges Schauspielerensemble – "Schlaflos in Portugal" ist ein echtes Highlight für den Freitagabend.

Schlaflos in Portugal – Fr. 16.05. – ARD: 20.15 Uhr

