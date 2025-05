Klaus & Klaus: So wenig Geld brachte ihr größter Hit

"An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land": Wohl kaum einer, der in den 80er-Jahren ein Radio- oder TV-Gerät besaß, dürfte diese Weisheit nicht kennen. Der Partykracher von Klaus und Klaus, 1984 veröffentlicht, ist einer der größten Schlagerhits des Jahrzehnts. Reich geworden sind die beiden Interpreten mit ihm aber nur bedingt. Das eröffnete ein Teil des Duos, der heute 70-jährige Klaus Baumgart, in der RTL-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking".