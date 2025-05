"Meine fremde Freundin": Der ARD-Film mit Hannes Jaenicke und Ursula Strauss behandelt viele wichtige Themen

"Ich wusste, das war's": Wolfgang Bahros persönliche Erfahrungen in Szenen bei GZSZ

In GZSZ wird Jo Gerner von seiner Tochter vergiftet und leidet an demenzähnlichen Symptomen. Für Schauspieler Wolfgang Bahro weckt diese Handlung schmerzhafte Erinnerungen an seinen dementen Vater. Trotz der schweren Thematik blickt Bahro optimistisch in die Zukunft.