Alles zum Tod von "Naddel" Nadja Abd el Farrag!

Nadja Abd el Farrag, bekannt als "Naddel", ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Ihr Ex-Partner Dieter Bohlen zeigt sich tief betroffen und äußert sich in sozialen Medien. Die beiden verband eine wechselvolle Beziehung.

Dem Bericht zufolge sei Farrag bereits am Freitag in einer Hamburger Klinik gestorben. Todesursache soll Organversagen gewesen sein. Zuletzt hatte die Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden. 2018 hatte sie bekannt gemacht, an Leberzirrhose erkrankt zu sein. Sie führte die Erkrankung auf Medikamente zurück, die sie gegen ADHS nahm.