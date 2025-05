ARD-Sportschau: Alexander Bommes geht, Alex Schlüter kommt

Bei der ARD gibt es zum Start der neuen Bundesliga-Saison Veränderungen im Team der "Sportschau": Alexander Bommes zieht sich schrittweise zurück, in die Lücke springt Alex Schlüter, der bisher bei DAZN und Prime Video zu sehen war. Bommes bleibt der Sendung zwar erhalten, will sich aber künftig mehr anderen Themen widmen.

"Werde immer ein Sportler und Traditionalist sein"

"Die Entscheidung, mich nach so schönen und auch einzigartigen 15 Jahren aus dem sportlichen Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist mir sehr schwergefallen", wird Bommes in einer Pressemitteilung der ARD zitiert. "Aber nach all dem Erlebten ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, an dem ich weitergehen und andere Schwerpunkte setzen möchte. Klar ist aber auch: Ich werde immer ein Sportler und ein Traditionalist sein, und deswegen bin ich sehr dankbar, weiterhin ein Teil unseres tollen Teams am heiligen Samstag zu bleiben."