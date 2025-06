"Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft": Kritik zum Krimi mit Gabriel Raab & Chiara Schoras

Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) will Teil der Freimaurer werden. So deplatziert er in Jeans und Pullover inmitten all der graubärtigen Männer mit Fliege und weißen Handschuhen auch wirkt: Bei dem, was sich in den ersten Minuten im Krimi "Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft", den die ARD am Donnerstagabend wiederholt, abspielt, handelt es sich weder um einen Scherz noch um eine verdeckte Mission des Kommissars. Was auch immer Sven Halfar (Drehbuch) und Josh Broecker (Regie), die Macher von "Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft", geritten haben mag: Jonas meint es ernst. Er will sich dem Geheimbund anschließen.