Premiere: Florian Silbereisen & Kai Pflaume moderieren gemeinsam ARD-Show!

Zwei Moderatoren, zwei Premieren

Wie der Burda Verlag mitteilt, wird die diesjährige Gala am 12. September in der Messe Leipzig veranstaltet – vor rund 4.500 Zuschauern in der Halle 1. Die Show wird zum ersten Mal überhaupt live in der ARD übertragen. In den Vorjahren war das Event im MDR-Fernsehen zu sehen. Zum 30. Jubiläum wechselt der Preis damit in die bundesweite Primetime.