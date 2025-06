Keine neuen Folgen bei VOX: Diese Formate pausieren im Sommer

Im Sommer dürfte Fans von "Das perfekte Dinner", "Shopping Queen" und "First Dates" manches bekannt vorkommen. VOX hat kurzfristig entschieden, statt der geplanten Erstsendungen Wiederholungen in der Daytime auszustrahlen. Der Sender nennt auf Anfrage "programmstrategische Gründe".

"Das perfekte Dinner" gehört zu den ältesten und verlässlichsten Säulen im Programm des Privatsenders VOX. Seit 2006 liefern sich in wechselnden Städten passionierte Hobby-Köche von der Kamera begleitete Wettstreite um den Wochensieg. Im Juli aber gibt es die werktags um 19 Uhr ausgestrahlte Erfolgsreihe nur noch aus der sinnbildlichen Konserve.

Das dürfte etliche "Dinner"-Fans überraschen, auch weil in vielen gedruckten Programmzeitschriften bereits neue Folgen angekündigt waren. In den kommenden Wochen sollte eigentlich in Flensburg, Krefeld und München gekocht und bewertet werden. Doch auf diese bereits fertiggestellten Episoden müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch eine Weile warten. Und nicht nur auf die ...