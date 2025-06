Schauspieler Joe Marinelli mit 68 Jahren verstorben

Zuletzt war Joe Marinelli im Apple-Serienhit "The Morning Show" an der Seite von Jennifer Anniston, Reese Witherspoon und Steve Carell zu sehen. Nun ist der Schauspieler Medienberichten zufolge im Alter von 68 Jahren gestorben. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, hatte Marinelli seit einigen Jahren an Magenkrebs gelitten.