"37°: Vom Straßenjungen zum Streetworker": Infos zur ZDF-Reportage über Kalle

"Das Gefängnis war ein Teil seines Lebens"

Das Team des ZDF begleitet Kalle also seit mittlerweile fast 15 Jahren auf seinem Weg durchs Leben. Heute ist er 25 Jahre alt und arbeitet mit benachteiligten Kindern. Pascal, so sein eigentlicher Name, wächst in Berlin-Hellersdorf auf. Seine Mutter Kerstin arbeitet im Schichtdienst, oft ist sie nur wenige Stunden am Tag zu Hause. Die Kommunikation läuft häufig über kleine Zettel, die sie ihm hinterlässt. Einer davon lautet: "Pascal, wenn du wach bist, rufe mich bitte an. Dann esse was und ziehe dich an. Kein Blödsinn. Fernseher bitte auslassen. Mama."