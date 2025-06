"Die einfachen Dinge": Kritik zur ARD-Komödie mit Vincent Delcourt

Ein Film "über die heilende Wirkung sommerlicher Landluft und das Glück jenseits des Großstadtlebens", wurde 2023 zum Kinostart geworben: Das klingt im ersten Moment wenig spektakulär, vielleicht sogar etwas langweilig. Aber wenn man den beiden Hauptdarstellern Lambert Wilson und Grégory Gadebois nur ein paar Minuten zusieht, so hat man sich ganz schnell verliebt in diese vergnügliche und sehr sinnliche Komödie von Éric Besnard ("Birnenkuchen mit Lavendel", "À La Carte – Freiheit geht durch den Magen"). "Die einfachen Dinge", jetzt als Free-TV-Premiere im Ersten zu sehen: still, kontemplativ, aber sicher nicht langweilig.

"Ein kleiner Sonnenstrahl, ein bisschen Quellwasser, ein Stückchen Apfel"

Diese so sehr auf das Simple reduzierte und dabei doch so tiefgründige Komödie von Éric Besnard zieht ihren Charme vor allem aus dem Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auch die schönen Bilder verfehlen ihre Wirkung nicht. Auf Pierres Selbstversorger-Hof in den Bergen blickt Vincent, weit weg von seiner Komfortzone, ganz neu auf die Welt. "Ein kleiner Sonnenstrahl, ein bisschen Quellwasser, ein Stückchen Apfel", viel mehr braucht es nicht, damit der umtriebige Großstädter zur Ruhe kommt. Aber nur, weil man die "kleinen Dinge" zu schätzen weiß, ist das natürlich noch längst kein Leben. So kann umgekehrt vielleicht auch Pierre noch etwas von Vincent lernen.