Wo lebt Anna-Carina Woitschack nach dem Dschungelcamp?

Schlagerstar privat

Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack

08.08.2025, 18.22 Uhr
von Annika Schmidt
Vor wenigen Monaten ist Anna-Carina Woitschack erneut umgezogen. Ist die Ex-"Dschungelcamperin" nun mit ihrem Partner Daniel zusammengezogen? Und wo ist der Rückzugsort der 32-Jährigen? Die Schlagersängerin hat sich nun zu ihrem neuen Zuhause geäußert.
Fotoquelle: picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk

In letzter Zeit ist viel im Leben von Anna-Carina Woitschack passiert. Die Ex-DSDS-Kandidatin trennte sich von ihrem Mann Stefan Mross, verliebte sich neu, zog aus dem gemeinsamen Wohnmobil aus und nahm zuletzt am RTL-"Dschungelcamp" teil. Doch wohin reiste die Schlagersängerin nach ihrem Dschungel-Abenteuer und wie wohnt sie privat? 

 

Das Aufeinandertreffen

Schluss mit der Wohnwagen-Zeit

Voller Stolz präsentierten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Sommer 2021 ihren Luxus-Wohnwagen. Damals waren die beiden noch liiert und das Traumpaar der Schlager-Szene. „Wenn man das beruflich macht, ständig in anderen Zimmern aufwacht und immer dieses Hotelfrühstück bekommt, hat man darauf irgendwann keine Lust mehr“, erklärte der 49-Jährige damals. Daraufhin zog das Paar in die rollende Behausung ein. Zusammen auf so engen Raum zu leben, war für beide kein Problem. Besonders Anna-Carina Woitschack hatte darin viel Erfahrung. Die 32-Jährige stammt aus einer Puppenspieler-Familie, die ständig herumreiste. Zahlreiche Schulwechsel inbegriffen. Insgesamt soll Anna-Carina Woitschack 25 Jahre in einem Wohnwagen gelebt haben. Doch nach der Trennung von Stefan Mross war Schluss damit. Die Sängerin zog mit 30 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. 

Das private Zuhause von Anna-Carina Woitschack

„Das erste Mal – malern. Ich lieb’s.“, schrieb die spätere Dschungelcamper damals stolz auf Instagram. Doch wo ihr neues Zuhause war, verriet sie nicht. Dafür zeigte sich Anna-Carina Woitschack zuletzt offener, was ihre aktuelle Wohnsituation angeht. Im September 2024 packte die Ex-DSDS-Kandidatin erneut die Koffer. Zunächst wurde spekuliert, ob sie mit ihrem neuen Partner Daniel den nächsten Schritt gewagt hat und mit ihm zusammengezogen ist. Doch das war nicht der Fall. Da möchte sich das Paar noch etwas Zeit lassen, erklärte die Sängerin gegenüber Schlager.de. Die 32-Jährige ist allein in ihre neue Wohnung gezogen. Doch dieses Mal verriet sie, wo sie nun privat lebt. Ich bin wieder zurück nach Dessau in meine alte Heimat gezogen“, erklärte die Schlagersängerin. 

 

