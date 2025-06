Die KI-Revolution trifft auch die Schauspielkunst: Ein Interview mit Jan Hartmann

In der zweiten Staffel von "Die Spreewaldklinik" verkörpert Jan Hartmann (rechts) als Dr. Mark Engelhardt einen Mann, der sich nicht nur medizinischen Herausforderungen stellt, sondern auch mit privaten Konflikten ringt. Die SAT.1-Serie startet am Montag, 30. Juni, in eine neue Staffel. Zum Auftakt stellt Dr. Engelhardt die Beziehung zwischen Dr. Erik Behrens (Daniel Buder) und Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) auf die Probe. Fotoquelle: Joyn / Claudius Pflug

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" markierte den Beginn von Jan Hartmanns vielfältiger Karriere in der Welt der Seifenopern. Es folgten Rollen in weiteren Daily-Formaten wie "Verbotene Liebe" und "Rote Rosen", bevor er schließlich auch in zahlreichen "Rosamunde Pilcher"-Verfilmungen mitwirkte. Entspannung sucht er in der Natur und beim Golf. Fotoquelle: 2024 Getty Images/Octavio Passos