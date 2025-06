"The True Story of Justin Bieber": Doku blickt auf das Leben des Superstars

Es war eine einfache Songzeile, die vor 15 Jahren zur Hymne einer ganzen Generation wurde: "Baby, baby, baby, oh". Der gleichnamige Song machte Justin Bieber weltberühmt und markierte den Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Heute ist er 31 Jahre alt. Die Doku "The True Story of Justin Bieber" (ab 21. Juni in der ZDFmediathek, am 2. Juli, 10.30 Uhr, auf ZDFinfo) fragt: Wie wurde aus dem Jungen ein globaler Superstar? Und wie hat er sich unter dem Druck der Öffentlichkeit verändert?

Der Film erzählt keine neue Geschichte, sondern blickt hinter die Kulissen, dorthin, wo Zweifel, Druck und persönliche Krisen oft verborgen bleiben. Es geht um den Menschen hinter dem Hype – um Justin Biebers musikalische Entwicklung, seine Kindheit, seine größten Erfolge, aber auch um die Kämpfe, von denen nicht jeder weiß. Statt bloßer Heldenverehrung versucht die Doku, Verständnis zu schaffen für das, was Ruhm mit einem jungen Menschen machen kann.

Die ZDFinfo-Doku arbeitet mit umfangreichem Archivmaterial von Interviews und Auftritten des Kanadiers. Außerdem kommen Musikjournalisten sowie Experten zu Wort, die seine Entwicklung einordnen und kommentieren. Produziert wurde die Dokumentation von Daniel Webelholz und Marie Genseleiter.

Wie alles begann Geboren wurde Bieber in London, Kanada. Seine Eltern waren erst 18, als sie ihn bekamen, trennten sich jedoch bereits, als er zehn Monate alt war. Justin wuchs bei seiner Mutter Pattie Mallette auf. Sie lebten in einfachen Verhältnissen. Schon als Kind brannte er für Musik und Eishockey. Zwei Leidenschaften, die ihn prägten. Sein größter Wunsch damals: seiner Mutter einen Urlaub in Florida zu ermöglichen.

Er sang auf der Straße, nahm an Singwettbewerben teil. Pattie filmte die Auftritte und lud sie bei YouTube hoch. Das hatte weitreichenden Folgen. Scooter Braun, heutiger Star-Manager, entdeckte den jungen Bieber online und nahm ihn 2008 unter Vertrag. Justin war gerade 13 Jahre alt.

Das Bieber-Fieber Kurz darauf erschien seine erste Single "One Time", es folgte der weltweite Durchbruch mit "Baby" im Jahr 2010. Das Bieber-Fieber brach aus. Fans füllten Hallen, blockierten Straßen, es kam zu Polizeieinsätzen. "Das ist wirklich mit den Beatles zu vergleichen: Chaos pur", erinnert sich Musikjournalist Alexander Gernandt. Frisur, Style, Charisma – Justin Bieber wurde zum Inbegriff eines Teenie-Idols.

Doch mit dem Ruhm kamen auch die Probleme. Die Doku zeigt, mithilfe sorgfältig ausgewählter Archivinterviews und Aufzeichnungen, wie der junge Star nie ein normales Leben führen konnte. Er war ständig im Rampenlicht, umgeben von Erwachsenen, vermarktet wie ein Produkt. Der Kinofilm "Never Say Never" brachte Millionen ein, diente aber ebenfalls dazu, das Bild des perfekten Jungstars weiter zu inszenieren.

"Die Leute haben mich auf ein Podest gestellt" Privat geriet er zunehmend unter Druck. 2011 wurde seine Beziehung mit Selena Gomez öffentlich – ein Teenie-Traumpaar, das acht Jahre lang für Schlagzeilen sorgte. Doch hinter den Kulissen kämpfte Bieber mit sich selbst: Alkohol, Drogen, Kontrollverlust. Hustensaft, Pilze, ein wachsendes Ego. "Die Leute haben mich auf ein Podest gestellt", sagte er 2020 in einem Interview mit Apple Music. "Ich bin definitiv vor den Augen der Welt erwachsen geworden."

2014 begann Justin Bieber, sich mit seinen Abhängigkeiten auseinanderzusetzen. Der Glaube spielte dabei eine zentrale Rolle. Sein Album "Purpose" markierte einen Wendepunkt – musikalisch und persönlich. Auch eine Therapie half ihm, neue Stabilität zu finden.

Ein weiterer Neustart folgte 2018 mit Hailey Baldwin, die er später heiratete. Sie wurde zu einem Ruhepol in seinem Leben. In seinen jüngeren Alben spiegeln sich die emotionalen Phasen seiner Reise: Von Absturz über Heilung bis zu neuer Reife?

"The True Story of" ist eine ZDFinfo-Dokureihe, die das Leben internationaler Stars wie Jennifer Aniston, Will Smith oder Adele authentisch beleuchtet. In jeder Folge werden persönliche Höhen und Tiefen mit Archivmaterial und Hintergrundanalysen erzählt.

