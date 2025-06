75. Geburtstag von Gudrun Landgrebe: Die Grande Dame des deutschen Films

Und wenn es nicht die Hure war, dann die Rolle der Geliebten, die Landgrebe dann doch immer wieder spielte. In "Die flambierte Frau" war sie Domina und Geliebte zugleich. Eine Geliebte, nämlich von Klaus Maria Brandauers Titelfigur, gab sie auch in István Szabós "Oberst Redl" (1985). In Dominik Grafs Kriminalfilm "Die Katze" (1988) war sie neben Komplizin auch die Geliebte des von Götz George gespielten Bankräubers. Und so ging das weiter – bis hin zu Helmut Dietls Satire "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1997), in der sie die Geliebte gleich mehrerer Männer spielte. "Ich will Lust bis zur Besinnungslosigkeit – und Ruhe", sagt die Erotomanin Valerie in einer Szene. Es ist geradezu greifbar, was Landgrebe an der Rolle gereizt haben mochte. Dietls Film jedenfalls soll ihr liebster sein.