"Lesch sieht Schwartz": Kritik zur ZDF-Sendung mit Harald Lesch und Thomas Schwartz

Was ist Fremdheit, wie entsteht sie und was macht sie mit uns? Professor Harald Lesch diskutiert mit dem Priester und Theologen Thomas Schwartz abermals über ein hochaktuelles wie brisantes Thema.

Vor zwei Jahrzehnten konnte man mitten in der Nacht im BR-Fernsehen erstaunlich Erbauliches verfolgen: "Alpha bis Omega" hieß die Sendung, in der ein Naturwissenschaftler und ein Theologe über große Themen wie Glück, Leid und Einsamkeit diskutierten. Der Astrophysiker war kein Geringerer als Harald Lesch, der damals zum philosophischen Gespräch mit dem katholischen Priester Thomas Schwartz lud. Eine TV-Sinnsuche, wie sie heute kaum mehr vorstellbar ist? Von wegen: Im ZDF-Format "Lesch sieht Schwartz" treffen die beiden seit 2022 in unregelmäßigem Abstand und meist an Feiertagen abermals aufeinander. In der aktuellen Ausgabe geht es unter dem Titel "Das Fremde und wir" um Unterschiede, Vorurteile, Zugehörigkeit – und damit um brandaktuelle gesellschaftliche Fragen.