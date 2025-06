"Das Rätsel der Monsterwellen": Darum ging's in der ARTE-Doku

Fantastische Gruselstorys gehören seit jeher zur Geschichte der Seefahrt. Lange galten auch die Phänomene, die ARTE in der spektakulär gefilmten neuen Dokumentation "Die Rätsel der Monsterwellen" untersucht, als ein Beispiel für Seemannsgarn. Bis weit in die 90er-Jahre hinein war man sich nicht sicher, wie viel Wahrheit an den wiederholten Geschichten von turmhohen Wogen, die Schiffe wie aus dem Nichts in größte Gefahr bringen, überhaupt steckt. Doch dann tauchten immer mehr Aufnahmen auf, die Belege für die Existenz von zerstörerischen Monsterwellen lieferten. So wurde an einer Bohrinsel erstmalig ein Brecher mit einer Höhe von fast 30 Metern gefilmt. Die Doku berichtet vom Versuch, die Entstehung solcher Naturgewalten zu entschlüsseln.