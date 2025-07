Karl Lagerfeld: ZDF zeigt Porträt des Modegenies mit der Maske

Auch wer nie mit sündteurer Haute Couture in Berührung kam, war plötzlich mittendrin, wenn Karl Lagerfeld den Ring irgendwelcher Talkshows betrat. Etwaiges Entsetzen über Lagerfelds Outfit mit Vatermörder, Finger-losen Autofahrer-Handschuhen, Sonnenbrille und weißem Pferdeschwanz wich bald größtem Einverständnis. Zur Abneigung waren die druckreifen Bonmots des letzten Vertreters einer alten Zeit, der von sich behauptete: "Ich bin immer der gleiche dumme Hamburger Jung' geblieben", viel zu gut. Sein hochtrabender, selbstironischer Zynismus, stets mit Understatement gepaart, war viel zu überzeugend, um sich davon abzuwenden.

Lange war nicht einmal das Geburtsjahr bekannt

Schon zu Lebzeiten sei Lagerfeld "eine Ikone" gewesen, heißt es in der Ankündigung zur Dokumentation "Karl – Der Mann hinter der Maske", die nach der Premiere bei 3sat nun auch im Zweiten zu sehen ist. Er habe es verstanden, sich perfekt in Szene zu setzen, "doch Privates drang kaum nach außen". Umso herausfordernder, sechs Jahre nach Lagerfelds Tod am 19. Februar 2019 wieder mal nachzufragen: Wer war Karl Lagerfeld wirklich?