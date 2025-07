Comic-Con 2025: George Lucas präsentiert 1-Milliarde-Dollar-Museum

Das sich immer weiter ausdehnende "Star Wars"-Imperium ist seit je her fester Bestandteil der internationalen Comicmesse Comic-Con im kalifornischen San Diego, das sich bekanntlich nicht nur dem Thema Comics widmet, sondern auch um Sci-Fi und Fantasy im Allgemeinen kreist. Wer bislang bei der Veranstaltungen allerdings immer fehlte, war ausgerechnet der Schöpfer des Franchise': George Lucas . Dieses Jahr machte der Filmemacher jedoch eine Ausnahme: Lucas nahm zum ersten Mal an der Comic-Con teil.

In der Podiumsdiskussion mit Lucas am Sonntag (Ortszeit) stand allerdings weniger "Star Wars" im Vordergrund, sondern das grade in Los Angeles entstehende "Lucas Museum of Narrative Art". In dem Gespräch, an dem unter anderem auch der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro teilnahm und das von der Schauspielerin Queen Latifah moderiert wurde, sprach der 81-Jährige ausführlich über Inhalt und Mission der Einrichtung.