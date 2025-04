Zweite Staffel von "Andor": "Star Wars" geht weiter

Cassian Andor (Diego Luna) ist zurück und mit ihm eine der besten Serien des Jahres 2022. Lange hat es gedauert, bis die zweite und finale Staffel des "Star Wars"-Abenteuers "Andor" fertig war. Kein Wunder, wenn man den Aufwand der Bilder und komplexen Geschichte wertschätzt. "Andor" ist definitiv "Star Wars" für anspruchsvolle, erwachsene Zuschauer. Fotoquelle: ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Orson Krennic (Ben Mendelsohn) ist ein hochrangiger Offizier des Galaktischen Imperiums. Als Direktor der Rüstungsforschung des Imperiums wird Krennic später die Aufsicht über das "Todesstern"-Projekt erhalten. In "Andor" heißt es für ihn erst mal: die aufkeimende Revolutuion ersticken. Doch das ist gar nicht so leicht.

Luthen Rael (Stellan Skarsgard) und Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) sind zwei Anführer der aufkeimenden Revolution. Sie müssen sehr vorsichtig handeln. Würden sie entdeckt, wären nicht nur sie schlecht dran, sondern auch die Revolution gegen das Imperium.

Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), die das Imperium als Politikerin von innen bekämpft, muss auf der Hochzeit ihrer Tochter einen Schock verdauen.

Serienschöpfer Tony Gilroy und Schauspielerin Genevieve O'Reilly am Set von "Andor", Staffel 2: der Vision des Showrunners und "Rogue One"-Machers Gilroy ist es wohl zu verdanken, dass sich diese Serie von der Bubblegum-Unterhaltung des Erzählkosmos "Star Wars" abhebt.

Denise Gough spielt in "Andor" wieder Deedra Meero, eine scharfsinnige Agentin des Imperiums, die die Revolution im Keim ersticken und Cassian Andor finden und zur Strecke bringen will.

Cassian Andor (Diego Luna) - seine Wandlung vom Kleinkriminellen zum Kämpfer für die Revolution ist in "Andor", Staffel 2, schon weit fortgeschritten. Die Staffel endet an jenem Punkt, an dem der Kinofilm "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) einsetzt.

Eedy Karn (Kathryn Hunter) maßregelt mal wieder ihren Sohn Syril (Kyle Soller) mit spitzen Worten. Zwei der besten Nebenfiguren aus Staffel eins bekommen in der Fortsetzung von "Andor" noch mal deutlich mehr Screentime.