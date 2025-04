Scharfe Kritik an "Let's Dance": Maria Clara Groppler meldet sich zu Wort

So habe sie bei ihrer "Let's Dance"-Teilnahme Kritik einstecken müssen, "weil man im Training rumgealbert und ein paar Späßchen gemacht hat", erinnert sich Maria Clara Groppler in einem TikTok-Video. Sie habe zu wenig Ehrgeiz gezeigt, hieß es, weshalb sich die Komikerin ärgert, dass dabei komplett außer Acht gelassen wurde, dass sie ja mit Humor ihr Geld verdiene. Sie stellt klar: "Bei Comedians wie Oliver Pocher wird das komplett abgefeiert, aber bei dir als Frau denkt man sich so: Die hat ja gar keinen Ehrgeiz."

Maria Clara Groppler war von "Let's Dance"-Vorwürfen "sehr verletzt"

Dabei habe sich mit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme in Wahrheit ein großer Traum erfüllt, führt Maria Clara Groppler weiter aus und gesteht, dass sie die Vorwürfe "tatsächlich sehr verletzt" hätten. Sie sei sehr viel ehrgeiziger, als es in der Sendung wiederholt betont wurde, will die Entertainerin mit ihrem Clip reinen Tisch machen: "Es ist meine Geschichte und ich will darüber bestimmen, wie sie erzählt wird."