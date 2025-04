"Wäre eine radikale Veränderung": Christina und Luca Hänni über ihre Familienplanung

Seit mittlerweile fast einem Jahr sind Christina (35) und Luca Hänni (30) die glücklichen Eltern einer kleinen Tochter. In dem Podcast "Don't worry, be Hänni" lässt das "Let's Dance"-Paar seine Fans regelmäßig an seinem Leben teilhaben – und hat in der neusten Folge nun offen über ein mögliches weiteres Kind gesprochen.