"Wer weiß denn sowas?": Alle Infos zur neuen Ausgabe der ARD-Sendung

Aller Voraussicht nach wird die Sendung nach der langen Pause fortgesetzt, zumal Moderator Kai Pflaume und Bernhard Hoëcker als einer der beiden "Teamkapitäne" an Bord bleiben. Über den Nachfolger von Elton wurde bisher nichts bekannt. Der offizielle Abschied wird am Samstag, 26. April, 20.15 Uhr, stattfinden. Dann hat die ARD eine neue XXL-Ausgabe des Formats mit im Programm, bei der Elton sicher im Mittelpunkt stehen wird. Zu Gast sind dann TV-Moderatorin Palina Rojinski , Modedesignerin Marina Hoermanseder, Comedian Torsten Sträter, Moderator Oliver Welke, Modedesigner Guido Maria Kretschmer und der Schauspieler Christoph Maria Herbst .

"Mit einem weinenden und einem lachenden Auge"

Leicht gefallen ist Elton, der einst als "Show-Praktikant" bei Stefan Raab bekannt wurde, die Entscheidung nicht. "Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten", meint er in einem Lebewohl-Statement. "Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge. In diesen zehn Jahren sind wir zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen, und daran werde ich mich immer wieder gerne erinnern."