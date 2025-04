Großes Jubiläum: Unglaubliche Geschichten aus 50 Jahren "Bergauf-Bergab"

Für viele bedeutet ein Ausflug in die Berge weit mehr als nur Bewegung an der frischen Luft. Es ist ein Auftanken der Seele. Manche suchen die Stille, andere den Nervenkitzel oder die sportliche Herausforderung. Eines jedoch eint sie alle: die Sehnsucht nach Höhe, Weite und dem Gefühl, dem Himmel ein Stückchen näher zu sein. Seit einem halben Jahrhundert nimmt die BR-Sendung "Bergauf-Bergab" die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Berge. Es geht regelmäßig auf Touren durch die faszinierende Welt der Alpen und weit darüber hinaus. In der großen Jubiläumsausgabe (Sonntag, 27. April, um 18.45 Uhr, im BR und vorab ab 25. April in der ARD Mediathek zu sehen) wird nun auf bewegende, überraschende und auch kuriose Momente aus fünf Jahrzehnten Sendungsgeschichte zurückgeblickt.