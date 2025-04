"Waldis Welt": Infos zur Premiere der ZDF-Trödelshow mit Walter Lehnertz

Walter Lehnertz, bekannt als "80-Euro-Waldi" aus der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares", wird in der neuen Dokusoap "Waldis Welt" vorgestellt. Die Sendung bietet Einblicke in sein Leben als Antiquitätenhändler und Künstler auf seinem Antikhof in der Eifel und zeigt seine Vielseitigkeit und Leidenschaft.