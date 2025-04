"Humor-Entwicklungsland": Hazel Brugger über die Schweiz

Hazel Brugger, 31-jährige Tausendsassa-Komikerin aus der Schweiz: Sie macht TV, Podcast, Stand-up-Comedy in großen Hallen und moderiert sogar den ESC in Basel. Nebenbei hat sie zwei kleine Töchter und nimmt bereits zum vierten Mal bei Amazons Erfolgsformat "LOL: Last One Laughing" teil. Die neue Staffel beginnt am Donnerstag, 17. April. Fotoquelle: Amazon MGM Studios