"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser über ihre Psychotherapie: "Will nicht mehr in Angst leben"

Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau", öffnet sich auf Instagram über ihre psychische Gesundheit und den mutigen Schritt, Therapie gegen ihre Panikattacken zu beginnen.

Über 250.000 Follower lässt Anna Heiser auf Instagram regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Bereits im Vorjahr hatte die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin auf der Social-Media-Plattform offenbart, sich gemeinsam mit ihrem Mann Gerald in Paartherapie zu befinden. Nun gewährt die 34-Jährige erneut einen Einblick in ihr Seelenleben.

"Gestern hatte ich meine erste individuelle Psychotherapie-Sitzung", heißt es in einem Instagram-Beitrag vom Donnerstag. Die Auswanderin präzisiert: "Wobei 'erste' nicht ganz stimmt – mit Mitte zwanzig war ich bereits zwei Jahre in Therapie." Dennoch fühle es sich "dieses Mal anders an", stellt Heiser klar.

"Solche persönlichen Einblicke machen mich angreifbar" Sie habe "lange überlegt, ob ich das hier teilen soll". Denn: "Solche persönlichen Einblicke machen mich angreifbar, und genau das hat mich zögern lassen. Aber am Ende habe ich mich dafür entschieden – weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin." Der TV-Star hoffe, "jemandem da draußen Mut machen" und Menschen dazu animieren zu können, sich Hilfe zu holen. "Therapie ist kein Zeichen von Schwäche – sie ist ein Zeichen von Stärke", weiß Heiser.

Auch den Grund für ihre Behandlung teilt die Influencerin mit ihren Fans. "Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen", verrät Heiser. "Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich will nicht mehr in Angst leben." Sie wolle "daran arbeiten", sich ihren "Gefühlen stellen" und an sich wachsen – auch wenn die dreifache Mutter ahnt, dass dies "vermutlich kein leichter Weg" werden wird: "Obwohl ich dieses Wort nicht wieder verwenden möchte, habe ich Angst in meiner Vergangenheit zu wühlen. Aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen – für mich, für meine Familie, für ein Leben mit weniger Angst und mehr Leichtigkeit."



