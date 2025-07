Katja Krasavice will keine Kinder – und hat dafür klare Gründe

In der Vergangenheit setzte sich Influencerin Katja Krasavice immer wieder für bedürftige Kinder ein – eigene Kinder zu bekommen, kommt für sie dagegen keinesfalls infrage. Das hat sie nun in ihrer Instagram-Story erklärt.

Krasavice interpretiert diese Entwicklung als positiven, feministisch-motivierten Erfolg und schreibt in ihrer Story: "Schön, dass viele Frauen aufwachen!" An die Männer gewandt schreibt sie: "Wir Frauen sind nicht mehr dumm. Wir haben 2025. Fast alle von uns wollen keine Kinder mehr für euch austragen."

Ihre großzügigen Spenden für benachteiligte Kinder

Obwohl sie sich gegen die eigene Mutterschaft ausspricht, betont Krasavice, dass ihr das Wohl von Kindern weiterhin am Herzen liege. In der Vergangenheit setzte sie sich immer wieder für benachteiligte Kinder ein. So spendete die Influencerin bei der Gala "Ein Herz für Kinder" insgesamt 150.000 Euro. Im Jahr 2024 kündigte sie zudem an, 100.000 Euro für den guten Zweck bereitzustellen und kritisierte in diesem Zusammenhang Politiker wie Markus Söder und Christian Lindner für ihre geringeren Spendenbeiträge.