Patricia Blanco macht Pause vom Rampenlicht – das ist der Grund

Patricia Blanco (53) hat in einer emotionalen Instagram-Story angekündigt, sich eine Auszeit vom öffentlichen Leben zu nehmen. Denn: In den letzten Tagen sei sie mehrfach Opfer von rassistischen Beleidigungen geworden.

Was genau vorgefallen ist, erklärt die 53-Jährige nicht weiter. Trotzdem wird deutlich, wie sehr sie die Angriffe belastet haben. Sie äußert sich enttäuscht über das Niveau der Gesellschaft und betont: "Wenn Freude von Dunkelheit überschattet wird. Das ist in meinen Augen einfach nur krank. Das Niveau ist auf einem Tiefpunkt. Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden?" Trotz der schweren Erlebnisse richtet sie abschließend einen aufbauenden Appell an ihre Community: "Lasst euch niemals beleidigen, niemals kleinmachen. Bleibt euch treu, seid laut."