"Terra X mit Harald Lesch": Sind Hitzewellen und Fluten schon Normalität?

"Wütendes Wetter – Warum tun wir nichts?", so bringt schon der Titel des ersten Teils das Dilemma auf den Punkt. Schließlich wüssten Menschen längst, was droht: Was mit der Entdeckung des Treibhauseffekts begann, wurde in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen wissenschaftlichen Studien immer wieder bestätigt. Der Erdball erwärmt sich – in Europa, vor allem in den Alpen und am Mittelmeer, sogar viel schneller als im globalen Durchschnitt, wie der Film erläutert. Haben wir uns gerade in diesem wortwörtlichen Hotspot bereits an immer extremere Ereignisse als neue Normalität gewöhnt? Die Erderwärmung als unumkehrbare Tatsache, die wir nurmehr mit Achselzucken hinnehmen?