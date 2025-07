„After Forever“: Die Fortsetzung von „After Love“ in der Free-TV-Premiere

"After Passion" lautete der Titel eines US-amerikanisches Liebesfilms von Jenny Gage, der 2019 in die Kinos kam und auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Anna Todd basierte. Es folgten eine ganze Reihe von Fortsetzungen. ProSieben zeigt mit "After Forever" nun den vierten Teil als Free-TV-Premiere.

Hier gerät die emotionale Spannung zwischen Tessa Young ( Josephine Langford ) und Hardin Scott ( Hero Fiennes Tiffin ) an einen weiteren Höhepunkt. Die Zeiten auf dem College sind vorbei. Hardin bleibt in London, um traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten, während Tessa nach Seattle zurückkehrt. Doch die zentrale Frage bleibt: Kann das Paar seine zerrüttete Beziehung retten oder droht das endgültige Aus? Der Film erschien im Jahr 2022, Regie führte Castille London.

Die mitreißende Liebesgeschichte berührte Millionen Leser weltweit

In den ersten drei Teilen ("After Passion", 2019, "After Truth", 2020 und "After Love", 2021) stand die intensive Beziehung zwischen der ehrgeizigen Tessa und dem rebellischen Hardin im Mittelpunkt. Aus einer oberflächlichen Wette entwickelte sich eine leidenschaftliche Verbindung. Ihre Beziehung ist konfliktreich, geprägt von Eifersucht, Misstrauen und emotionalem Chaos.