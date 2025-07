EM-Finale: Prinzessin Charlotte begleitete William ins Stadion

Ein Post auf dem offiziellen Instagram-Account des britischen Königshauses legt Zeugnis von dem prominenten Besuch ab. Der Eintrag besteht aus einem Foto, das Papa William und Tochter Charlotte Arm in Arm kurz vor Anpfiff der Partie zeigt. Der 43-Jährige posiert in dunklem Anzug mit Hemd und Krawatte, die Zehnjährige im blau-weiß-gepunkteten Kleid. Der Kommentar zum Bild ist kurz und bündig: "Los geht's, Lionesses".

Prinz William und Tochter Charlotte verfolgten das Finale zusammen auf der Tribüne

Bei vergangenen Fußball-Turnieren hatte den Prince of Wales sonst sein ältester Sohn Prinz George begleitet. Dass diesmal Charlotte dabei war, freute die Fans sehr. "Oh mein Gott, mit dieser Entwicklung habe ich nicht gerechnet", schreibt eine Nutzerin. In einem zweiten Kommentar heißt es: "So ein schönes Foto, es ist großartig, Charlotte gemeinsam mit ihrem Vater zu sehen."